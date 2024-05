Tường rào một trường tiểu học ở Đắk Nông liên tiếp đổ sập

TPO - Tường rào Trường Tiểu học Chu Văn An (Đắk Nông) bất ngờ đổ sập 2 lần và hiện hữu nguy cơ bị sập tiếp.

Chiều 6/5, ông Nguyễn Ngọc Thân, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, có việc tường rào tại Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) bị sập. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm cùng ngày, rất may thời điểm đó không có học sinh.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Đắk Song, vào khoảng 5h cùng ngày, một đoạn tường rào dài khoảng 15m thuộc mặt cổng chính Trường Tiểu học Chu Văn An bất ngờ sập hoàn toàn. Chưa hết, nhiều đoạn tường rào còn lại quanh trường đã xuống cấp, có nguy cơ sập trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 5/4, một đoạn tường khoảng 9,6m (vị trí gần sân bóng) của trường này cũng bị sập. Tuy nhiên do không có kinh phí để đầu tư xây dựng nên nhà trường đã khắc phục bằng cách rào lại bằng lưới B40.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Chu Văn An, trước thời điểm tường bị sập, trên địa bàn xuất hiện mưa kéo dài kèm theo gió lớn, lượng nước mưa chảy mạnh dọc theo bờ tường. Hạng mục tường rào được đầu tư xây dựng năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm này. Theo quy định về quản lý, tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định thì hạng mục tường rào có thời gian sử dụng 10 năm, như vậy công trình trên đã hết hạn sử dụng, hết khấu hao.

Để đảm bảo an toàn cho cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và người dân sinh sống xung quanh, Phòng GD&ĐT huyện Đắk Song kiến nghị UBND huyện xem xét, quyết định đầu tư xây dựng tường rào quanh Trường tiểu học Chu Văn An trong thời gian sớm nhất. Bởi theo dự báo, thời gian sắp tới trên địa bàn thị trấn Đức An sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa to nên hiện hữu nguy cơ đổ sập của tường rào nhà trường rất lớn.