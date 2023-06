Đua vào trường Công an, thí sinh chuẩn bị thi đánh giá

TPO - Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an. Năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới vào các học viện, trường công an nhân dân là 2.000 chỉ tiêu; chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp là gần 1.200 chỉ tiêu.

Theo hướng dẫn, thí sinh đến các điểm thi, vào phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe cán bộ phổ biến Quy chế thi, lịch thi lúc 15h chiều 2/7. Sáng 3/7, thí sinh làm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 trong thời gian 180 phút. Từ 7h25, cán bộ phát đề cho thí sinh; 7h30, thí sinh bắt đầu làm bài thi. Chiều 3/7 dự phòng. Như Bộ Công an đã công bố, thí sinh chọn 1 trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm: CA1: phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán CA2: phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn Thời gian làm bài thi: Tổng thời gian làm bài 180 phút (phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút). Hình thức thi: thi viết Phương thức xét tuyển năm 2023 của các học viện, trường công an nhân dân vẫn giữ ổn định như năm 2022 với 3 phương thức. Phương thức 1: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an. Phương thức 2: xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT. Phương thức 3: xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Trong đó, điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm trọng số 60% điểm xét tuyển và điểm theo tổ hợp thi của kì thi tốt nghiệp THPT chiếm trọng số 40% điểm xét tuyển. Năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới vào các học viện, trường công an nhân dân là 2.000 chỉ tiêu; chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp là gần 1.200 chỉ tiêu. Giáo viên Ngữ văn: Không nên xem, tin vào bói đề vì... rất nguy hiểm Thi tốt nghiệp THPT: Vì sao dễ đoán trúng tác phẩm văn học trong đề Ngữ văn? Nghiêm Huê