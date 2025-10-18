Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Điều tra vụ cụ ông vong trong bể nước, cụ bà bị thương nặng ở Ninh Bình

Minh Đức
TPO - Ngày 18/10, Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cụ ông tử vong bất thường trong bể nước, còn cụ bà bị thương nặng vùng đầu, xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trụ cho biết, xác nhận vụ việc được phát hiện vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày.

screen-shot-2025-10-18-at-163349.png
Khu vực xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, chị Phạm Thị G. (SN 1983, trú thôn 6, xã Vĩnh Trụ, công nhân may) đến nhà xưởng của chị Nguyễn Thị T. (trú thôn 4, xã Vĩnh Trụ) thì thấy cổng khóa. Xưởng may này nằm trong khu vườn nhà ông Nguyễn Văn N. (SN 1945) và bà Đỗ Thị B., là bố mẹ ruột của chị T.

Chị G. gọi điện cho chị T. đến mở cổng. Khi cả hai vào trong, họ phát hiện nhiều vết máu trong sân và trong nhà. Tại khu vực cửa phòng tắm, bà B. nằm bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương. Người nhà lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến khoảng 7h30, trong quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện ông Nguyễn Văn N. đã tử vong trong bể nước của gia đình. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Trụ phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình phong tỏa hiện trường, tiến điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Minh Đức
