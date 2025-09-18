Điều tra bổ sung vụ án đánh chết học viên trường Tuyên huấn Trung ương cách đây 40 năm

TPO - Sau gần 40 năm bỏ trốn, ông Lý Quang Hòa (SN 1954) ra đầu thú và bị truy tố về tội giết người với cáo buộc đánh chết một học viên trường Tuyên huấn Trung ương ở chợ Xanh Dịch Vọng.

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Lý Quang Hòa (SN 1958) về tội "Giết người".

Diến biến tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hòa mức án từ 9 - 10 năm tù.

Tuy nhiên sau khi hội ý, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số tình tiết, nội dung liên quan.

Vụ án xảy ra cách đây 40 năm, theo Viện Kiểm sát, chiều ngày 26/11/1985, tại khu vực chợ Xanh Dịch Vọng, huyện Từ Liêm (cũ), xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau giữa ông Nguyễn Đình Thái và Lê Xuân Lập (khi đó là học viên trường Tuyên huấn Trung ương - nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) với bà Chu Kim Thúy (người bán cá).

Thời điểm đó, bị cáo Lý Quang Hòa đang dọn hàng cho mẹ ở gần đã vào can ngăn, đánh ông Thái và ông Lập.

Sau khi bị đánh, ông Thái về trường Tuyên huấn Trung ương ở gần đó gọi bạn học (trong đó có ông Trần Nam Trung) ra giải quyết.

Cả nhóm đập phá hàng trong chợ và làm mẹ của ông Lý Quang Hòa bị thương. Riêng ông Thái cùng một số học viên đuổi đánh ông Hòa. Khi chạy về đến nhà, ông Hòa lấy thanh gỗ có gắn chân ghế, cùng em trai là ông Lý Quang Minh đánh nhau với nhóm học viên trường Tuyên huấn Trung ương.

Theo cáo trạng, trong khi đánh nhau, ông Hòa cầm chân ghế khua vào đám đông và đánh trúng đầu ông Trần Nam Trung.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng ông Trung tử vong do chấn thương vùng đầu, sập hộp sọ...

Ông Lý Quang Hòa sau khi gây án bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sống lang thang ở nhiều nơi.

Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối ông Hòa. Quá trình bỏ trốn đến năm 1990, Lý Quang Hòa đổi tên là Nguyễn Đức Cường (quê quán xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký thường trú tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 1/8/2024, ông Lý Quang Hòa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đầu thú và bị tạm giam.

Tại phiên tòa, người thân ông Hòa cho biết, sau khi vụ ẩu đả xảy ra, nhóm học viên trường Tuyên Huấn Trung ương quay lại đốt nhà ông. Ngôi nhà bị cháy sạch khiến tất cả phải đi nơi khác tá túc.

Đối với hành vi đốt nhà, hủy hoại tài sản nói trên, đại diện Viện Kiểm sát cho hay, thời điểm đó, Phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi - Công an thành phố Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại tài sản và cùng ngày 26/11/1985 đã khởi tố vụ án "Cố ý hủy hoại tài sản riêng của công dân". Đến nay xác định vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không đề cập xử lý.