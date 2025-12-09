Điều gì đang tác động dồn dập lên thị trường tài chính toàn cầu?

TPO - Sự thận trọng của giới đầu tư trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này đã khiến chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong phiên 9/12, đồng thời đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất trong 3 tháng.

Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào quyết sách lãi suất của Fed vào ngày 10/12. Giới phân tích dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm 25 điểm cơ bản, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell nhiều khả năng phải cân bằng giữa việc bảo vệ quyết định giảm lãi suất và phản ánh nỗi lo ngày càng tăng của các thành viên Fed về rủi ro nới lỏng quá mức.

Không chỉ Fed, hàng loạt ngân hàng trung ương khác như Australia, Canada, Brazil và Thụy Sĩ cũng sẽ công bố chính sách trong tuần, tạo nên giai đoạn dồn dập đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Trong phiên đầu tuần, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm tối đa 0,5%. Tại châu Á, thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tăng điểm, trong khi Hồng Kông giảm. Châu Âu gần như đi ngang.

Tất cả nhóm ngành tại Mỹ đều giảm trừ công nghệ. Dịch vụ truyền thông, hàng tiêu dùng không thiết yếu và vật liệu giảm khoảng 1,6%. Paramount Skydance tăng 9% khi bất ngờ đưa ra đề nghị thâu tóm Warner Bros Discovery trị giá 108 tỷ USD; Warner Bros tăng 4,4% trong khi Netflix giảm 3,4%.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD tăng, trong đó JPY, AUD và NOK nằm trong nhóm giảm mạnh nhất G10. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm lên 4,83%, đây là mức cao nhất 3 tháng. Giá dầu giảm 2%, trong khi vàng và bạc cùng đi xuống.

Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại từ đầu năm vượt 1.000 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử. Xuất khẩu sang châu Âu, Australia và Đông Nam Á tăng mạnh, bù đắp đà giảm tại thị trường Mỹ dưới tác động thuế quan. Diễn biến này dự kiến thổi bùng tranh luận về vai trò của Trung Quốc trong cán cân thương mại toàn cầu và chiến lược kinh tế 5 năm tới.

Thị trường quốc tế cũng chứng kiến loạt thương vụ đáng chú ý. Sau khi Netflix công bố đạt thỏa thuận mua Warner Bros Discovery với giá 72 tỷ USD, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thương vụ có thể gây vấn đề chống độc quyền. Ngay sau đó, Paramount Skydance bất ngờ tung đề nghị thâu tóm thù địch 108 tỷ USD đối với Warner Bros, khiến cuộc đua thâu tóm thêm kịch tính.

Tại châu Âu, Magnum Ice Cream hoàn tất tách khỏi Unilever để trở thành hãng kem lớn nhất thế giới. Cổ phiếu Unilever giảm 2% tại London, trong khi cổ phiếu doanh nghiệp tái cơ cấu sẽ bắt đầu giao dịch từ ngày 10/12.

Chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong phiên 9/12. Ảnh: Posterlounge.

Mặc dù nhiều chuyên gia dự đoán Chủ tịch Fed sắp tới được cho là cố vấn kinh tế Kevin Hassett sẽ duy trì lập trường cực kỳ ôn hòa, thị trường lại tỏ ra thận trọng. Dữ liệu hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy giới giao dịch chỉ kỳ vọng Fed giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản trong năm 2026, thấp hơn nhiều kỳ vọng cắt giảm mạnh của Tổng thống Trump.

Giai đoạn chuyển giao lãnh đạo Fed được đánh giá sẽ đầy thách thức khi lạm phát vẫn quanh 3%, lãi suất thực gần như về 0 và Mỹ chuẩn bị tung gói kích thích tài khóa lớn bao gồm cắt giảm thuế và hỗ trợ 2.000 USD/hộ gia đình.

Tân Chủ tịch Fed sẽ phải điều hành một Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) ngày càng chia rẽ, đặc biệt khi hai thành viên diều hâu nhất là Beth Hammack và Lorie Logan trở thành người bỏ phiếu trong năm 2026.

Trong 24 giờ tới, thị trường sẽ chịu tác động từ loạt thông tin quan trọng, bao gồm quyết định lãi suất của Australia và kết quả đấu giá trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 5 năm. Nhà đầu tư cũng theo dõi sát số liệu thương mại của Đài Loan trong tháng 11 và của Đức trong tháng 10. Tại Mỹ, các chỉ báo kinh tế then chốt như chỉ số lạc quan kinh doanh NFIB tháng 11 và số liệu việc làm JOLTS tháng 10 sẽ được công bố, cùng với đợt phát hành 39 tỷ USD trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm, dự kiến tạo thêm biến động cho thị trường tài chính toàn cầu.