Điều chỉnh số lượng kiểm sát viên cao cấp từ 329 lên 970 người

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân và Viện Kiểm sát quân sự.

Sáng 12/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 53, xem xét thông qua Nghị quyết về số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và Viện Kiểm sát quân sự; Nghị quyết về chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo VKSND các cấp, kiểm sát viên, kiểm tra viên, cán bộ điều tra và giấy chứng minh kiểm sát viên.

Trình bày tờ trình số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên, Phó viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và chức năng, nhiệm vụ được giao, VKSND tối cao đề nghị điều chỉnh số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên của mỗi cấp kiểm sát.

Phó viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng. Ảnh: QH

Đối với ngạch kiểm sát viên cao cấp, điều chỉnh số lượng từ 329 người lên 970 (chiếm tỷ lệ 8,6% tổng số lượng kiểm sát viên được giao là 11.285) bố trí ở cả 3 cấp kiểm sát.

Trong đó, đối với VKSND tối cao sẽ giữ nguyên số lượng kiểm sát viên cao cấp (264 người).

Đối với VKSND cấp tỉnh, số lượng kiểm sát viên cao cấp của 34 VKSND tỉnh cần điều chỉnh là 320 người (gồm 65 kiểm sát viên cao cấp được giao trước đây và 255 kiểm sát viên cao cấp được đề nghị bổ sung).

Đối với VKSND khu vực, cơ quan trình đề nghị bố trí ngạch kiểm sát viên cao cấp cho lãnh đạo ở các VKSND khu vực nhiều án gồm: 355 viện trưởng VKSND khu vực và 25 phó viện trưởng ở 25 VKSND khu vực số lượng án lớn, trung bình trên 3.000 vụ/năm.

Theo đó, số lượng kiểm sát viên cao cấp cần bố trí cho VKSND khu vực là 380 người…

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư phá﻿p Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan này cơ bản tán thành các nội dung của dự thảo nghị quyết.

Về số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên công tác tại VKSND tối cao, đa số ý kiến cơ bản tán thành với dự thảo nhằm đáp ứng khối lượng công việc tăng nhiều và liên tục trong các năm qua.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở của việc đề xuất giữ lại VKSND tối cao 102/124 kiểm sát viên cao cấp đã được giao cho VKSND cấp cao, 151 kiểm sát viên sơ cấp và 223 kiểm sát viên trung cấp đã được giao cho VKSND tối cao và VKSND cấp cao, cũng như việc đề xuất tăng gần gấp 3 lần số lượng kiểm sát viên cao cấp (từ 329 lên 970).

Sau khi thảo luận tại phiên họp, 100% ủy viên có mặt đã tán thành thông qua 2 Nghị quyết trên.