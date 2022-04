Diễn tiến vụ án liên quan những chuyến bay giải cứu

TPO - Quá trình điều tra vụ án “Đưa – nhận hối lộ” để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, đến nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Như Tiền Phong đã đưa tin, mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự, ngày 14/4, Cơ quan ANĐT – Bộ Công đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về tội "Nhận hối lộ".

Bị can Phạm Trung Kiên; Vũ Anh Tuấn và Tô Anh Dũng (từ trái sang phải).

Cùng bị khởi tố, bắt giam về tội danh trên còn có ông Phạm Trung Kiên (SN 1981), Chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn (SN 1979), nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.

Liên quan đến vụ án, trước đó, CQĐT đã khởi tố 5 bị can về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, trong đó 4 bị can là lãnh đạo Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ, gồm: bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự; Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự. Người bị điều tra về hành vi đưa hối lộ là bà Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình.

4 bị can bị khởi tố trước đó, trong vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Nêu quan điểm cá nhân về vụ án trên, chuyên gia pháp luật cho rằng, việc ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt giam về tội “Nhận hối lộ” được xem là bước đột phá trong quá trình điều tra, đúng như lời Trung tướng Tô Ân Xô từng nói tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra đầu tháng 4 vừa qua.

Việc CQĐT khởi tố bắt giam một quan chức và cán bộ thuộc lực lượng công an cho thấy “không có vùng cấm” trong trong công tác phòng, chống tham nhũng, mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra đầu tháng 4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: “Hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành của cả Trung ương và địa phương. Đặc biệt là xảy ra trong một thời gian dài. Các đối tượng đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong công tác điều tra, xác minh vụ việc. Thời gian tới sẽ có những bước đột phá mới trong vụ án này. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ sớm thông tin cho các bạn”.

Cùng với việc khởi tố các bị can liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị cung cấp danh sách chuyến bay ‘giải cứu’ phục vụ công tác điều tra vụ án nêu trên.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng được đề nghị cung cấp danh sách cá nhân được phân công tại Bộ GTVT để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xét duyệt cho hãng hàng không, doanh nghiệp thực hiện bay combo, giải cứu. đủ khả năng chi trả.