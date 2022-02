Bộ GTVT nói gì khi cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp danh sách chuyến bay giải cứu?

TPO - Chiều tối 19/2, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng hợp tài liệu, báo cáo bộ để cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an phục vụ điều tra vụ án “nhận hối lộ” xảy ra Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao). Bộ này cấp phép bay trên cơ sở Kế hoạch giải cứu công dân do Cục Lãnh sự phê duyệt khi được thống nhất của bộ ngành liên quan.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa gửi công văn đề nghị Bộ GTVT cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cấp phép bay giải cứu công dân phục vụ công tác điều tra vụ án “nhận hối lộ” xảy ra Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao). Trong đó có thông tin số lượng chuyến bay, hành khách, người được giao chỉ đạo, phối hợp, các tiêu chí cấp phép cho các chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước… Chiều tối 19/2, Bộ GTVT đã lên tiếng về việc này. Bộ GTVT cho biết, sau khi nhận được đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra, bộ đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Theo Bộ GTVT, thực hiện chủ trương nhân đạo của Đảng, Nhà nước về tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhu cầu về nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19, theo phân công của Chính phủ, bộ này đã phối hợp với Bộ Ngoại Giao, Công an, Y tế, Quốc phòng trong công tác bảo hộ công dân. Bộ GTVT đã giao Cục Hàng không triển khai cấp phép bay, kế hoạch phục vụ bay cho các chuyến bay theo Kế hoạch giải cứu công dân được Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) phê duyệt, kế hoạch này được phê duyệt trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ ngành liên quan. “Đây (cấp phép bay- PV) là quy trình bắt buộc theo pháp luật về Hàng không và thông lệ Quốc tế đối với tất cả các chuyến bay. Bên cạnh đó, Cục Hàng không chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu, doanh nghiệp khai thác cảng hàng không triển khai thực hiện kế hoạch bay; áp dụng các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên các chuyến bay và tại các cảng hàng không tiếp nhận chuyến bay”, Bộ GTVT thông tin. Bộ GTVT khẳng định, bộ không được giao trách nhiệm trong việc đánh giá, tổng hợp nhu cầu, phê duyệt danh sách công dân, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu, chuyến bay “combo” (chuyến bay trọn gói từ vé máy bay tới cách ly). “Ngành giao thông vận tải trên tinh thần phối hợp trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các chuyến bay một cách sớm nhất nhằm đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng được về nước của bà con”, Bộ GTVT giải thích thêm. Trước đó, ngày 27/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 4 bị can, trong đó có Cục trưởng và Phó cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về tội “nhận hối lộ” trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Bốn bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự; Lưu Tuấn Dũng - Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Lê Hữu Việt