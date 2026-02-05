Điện lực Cần Thơ trao hàng trăm phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo

Chiều 4/2, tại hai xã Hòa An và Vĩnh Lợi (TP. Cần Thơ), Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ (PCCT) đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Tham dự chương trình có bà Tô Ái Vang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ; lãnh đạo UBND xã Hòa An, xã Vĩnh Lợi. Về phía Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ có các ông Phan Thanh Dũng Minh và Nguyễn Thanh Vân - Phó Giám đốc Công ty, cùng đại diện Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên và các phòng chuyên môn.

Tại chương trình, 103 phần quà Tết với tổng trị giá 50 triệu đồng đã được trao tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi phần quà là sự sẻ chia kịp thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành Điện, góp phần giúp bà con đón Tết cổ truyền thêm đủ đầy, ấm áp.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH trao tặng quà cho bà con nghèo

Đại diện lãnh đạo hai xã Hòa An và Vĩnh Lợi bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, đồng thời khẳng định đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống cho các hộ dân còn nhiều khó khăn trong dịp Tết.

Xúc động khi nhận quà, bà Nguyễn Thị Thu (xã Hòa An) chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui và biết ơn sự quan tâm của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ. Những phần quà này khiến Tết năm nay ấm lòng hơn”.

Ông Nguyễn Thanh Vân - Phó Giám đốc PCCT trao tặng quà cho bà con nghèo. Ảnh: An Duy

Cùng chung niềm vui, ông Trần Văn Hưng (xã Vĩnh Lợi) bộc bạch: “Với những hộ nghèo như chúng tôi, đây là món quà rất ý nghĩa. Sự quan tâm của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ và chính quyền địa phương khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng Tết đã thật sự về”.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết là nét đẹp được Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ duy trì nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong việc gắn sản xuất kinh doanh với công tác an sinh xã hội, chung tay chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.