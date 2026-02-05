Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

Google News

Điện lực Cần Thơ trao hàng trăm phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo

P.V

Chiều 4/2, tại hai xã Hòa An và Vĩnh Lợi (TP. Cần Thơ), Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ (PCCT) đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Tham dự chương trình có bà Tô Ái Vang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ; lãnh đạo UBND xã Hòa An, xã Vĩnh Lợi. Về phía Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ có các ông Phan Thanh Dũng Minh và Nguyễn Thanh Vân - Phó Giám đốc Công ty, cùng đại diện Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên và các phòng chuyên môn.

Tại chương trình, 103 phần quà Tết với tổng trị giá 50 triệu đồng đã được trao tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi phần quà là sự sẻ chia kịp thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành Điện, góp phần giúp bà con đón Tết cổ truyền thêm đủ đầy, ấm áp.

anh-2.jpg
Lãnh đạo Đoàn ĐBQH trao tặng quà cho bà con nghèo

Đại diện lãnh đạo hai xã Hòa An và Vĩnh Lợi bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, đồng thời khẳng định đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống cho các hộ dân còn nhiều khó khăn trong dịp Tết.

Xúc động khi nhận quà, bà Nguyễn Thị Thu (xã Hòa An) chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui và biết ơn sự quan tâm của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ. Những phần quà này khiến Tết năm nay ấm lòng hơn”.

anh-4.jpg
Ông Nguyễn Thanh Vân - Phó Giám đốc PCCT trao tặng quà cho bà con nghèo. Ảnh: An Duy

Cùng chung niềm vui, ông Trần Văn Hưng (xã Vĩnh Lợi) bộc bạch: “Với những hộ nghèo như chúng tôi, đây là món quà rất ý nghĩa. Sự quan tâm của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ và chính quyền địa phương khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng Tết đã thật sự về”.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết là nét đẹp được Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ duy trì nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong việc gắn sản xuất kinh doanh với công tác an sinh xã hội, chung tay chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

P.V
#Điện lực Cần Thơ #quà Tết #Hòa An #Vĩnh Lợi #nghèo #cận nghèo #từ thiện

Cùng chuyên mục