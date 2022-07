Điểm thi tốt nghiệp ấn tượng của Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2021

Ngay sau khi chơi xong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21, Á quân Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã tập trung nhiều hơn vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Những nỗ lực ôn luyện của em đã được đền đáp xứng đáng với điểm khối A và khối B lần lượt là 26,05 và 26,3. Đây là một con số không quá bất ngờ đối với nam sinh đến từ trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tuy có số điểm khá cao để xét tuyển đại học nhưng Hải An cho biết, em sẽ đi du học và theo đuổi ngành Hóa học trong tương lai. Chỉ sau vài tiếng công bố điểm thi, nam sinh đã cập nhật trạng thái bắt đầu học tại Đại học Denison, Mỹ.

Trước đó, để chuẩn bị hành trang cho việc đi du học và lĩnh hội tri thức mới, Hải An đã tranh thủ hoàn thành khóa học dài 4 tuần đến từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) với chủ đề "Tư duy máy tính để giải quyết vấn đề".

Nam sinh chia sẻ: "Không phải một thành tựu gì quá to lớn nhưng mình mong muốn lan tỏa năng lượng này tới các bạn: Mình đã làm được, bạn cũng sẽ làm được.

Trải qua khóa học này, mình đã hiểu thêm về tư duy máy tính, về thuật toán, đồng thời mình cũng đã được thực hành các kĩ năng học được bằng ngôn ngữ lập trình Python. Tuy khóa học tương đối dài và có phần thách thức, mình tin rằng đây sẽ là một khóa học phù hợp cho những bạn muốn bắt đầu tiếp cận với Khoa học máy tính".

Hải An để lại dấu ấn trong lòng khán giả trong chặng đường "leo núi" Olympia năm thứ 21 khi chiến thắng cuộc thi quý 3 và xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Tuy về nhì ở trận chung kết năm nhưng chàng trai đến từ trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn luôn là cái tên được nhiều bạn trẻ mến mộ.

Thành tích nổi bật của Hải An: Đạt danh hiệu Á quân Chung kết năm Chinh phục - Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3 (một chương trình thi đấu trí tuệ dành cho học sinh trình chiếu trên VTV); 4 năm học cấp 2 đều đạt Huy chương bạc tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS); giành HCV Vòng Mùa thu Kỳ thi Toán học không biên giới (MWB); HCV, hạng Prize (đạt điểm tuyệt đối cao nhất cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng AIMO 2018; năm lớp 9, đạt giải Nhất môn Khoa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội và giải nhất môn Hóa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội; đạt giải Nhì môn Hóa kỳ thi HSG cấp ĐHQG Hà Nội và giải Ba môn Hóa kỳ thi HSG quốc gia năm 2020 - 2021; giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do Music for Young Children tổ chức lần thứ 32...