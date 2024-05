Cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Quỳnh Kool làm Đại sứ Chiến dịch tình nguyện Hè 2024

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ và bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.