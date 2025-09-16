“Die With A Smile” của Lady Gaga và Bruno Mars phá chuỗi thống trị của Mariah Carey

HHTO - Die With A Smile của Lady Gaga và Bruno Mars chính thức vượt qua siêu phẩm mùa đông All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey trên bảng xếp hạng United World Chart.

Die With A Smile là màn kết hợp bất ngờ giữa Bruno Mars và Lady Gaga được phát hành vào tháng 8/2024 và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công thương mại, dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu trong nhiều tuần liền.

Die With A Smile là màn hợp tác bất ngờ giữa Bruno Mars và Lady Gaga.

Ca khúc không chỉ lập nên nhiều kỷ lục mà còn mang về loạt giải thưởng danh giá, trong đó nổi bật là chiếc kèn vàng Grammys cho hạng mục Best Pop Duo/ Group Performance (Màn trình diễn xuất sắc nhất của bộ đôi/ nhóm nhạc Pop). Sự kết hợp giữa chất giọng đầy nội lực của Lady Gaga và phong cách âm nhạc giàu cảm xúc của Bruno Mars đã thật sự chạm đến trái tim đông đảo khán giả.

Die With A Smile giành được chiếc kèn vàng Grammys danh giá.

Mới đây, Die With A Smile tiếp tục ghi thêm 168.000 điểm trong tuần thứ 55 góp mặt trên bảng xếp hạng United World Chart. Trước đó, ca khúc từng có 16 tuần giữ ngôi vương No.1 và đặc biệt xác lập kỷ lục 44 tuần liên tiếp nằm trong Top 2 - chuỗi thành tích dài nhất lịch sử. Riêng trong năm 2025, Die With A Smile hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng năm với tổng cộng 11,375 triệu điểm.

Die With A Smile thiết lập kỷ lục trên bảng xếp hạng United World Chart.

Chưa dừng lại ở đó, Die With A Smile vừa thăng thêm một bậc để nắm giữ vị trí số 3 trên United World All Time Chart, với tổng điểm tích lũy đạt 19,541 triệu. Thành tích này cũng đồng nghĩa ca khúc đã chính thức vượt qua bản “thánh ca mùa đông” All I Want For Christmas Is You của diva Mariah Carey trên bảng xếp hạng này.

Die With A Smile vượt qua "thánh ca mùa đông" All I Want For Christmas Is You.

Thành tích ấn tượng này một lần nữa củng cố vị thế bền vững của những ngôi sao kỳ cựu như Lady Gaga và Bruno Mars. Dù thế hệ nghệ sĩ mới liên tục xuất hiện, sức hút của họ vẫn không hề suy giảm. Ngược lại, Die With A Smile chính là minh chứng rõ ràng cho việc cả hai đang tận dụng những kinh nghiệm để khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình trong làng nhạc quốc tế.

Die With A Smile được dự đoán sẽ trở thành một trong những ca khúc thành công nhất mọi thời đại.

United World Chart (UWC) là bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu do trang Media Traffic xây dựng và phát hành hằng tuần từ năm 2003. Khác với các bảng xếp hạng quốc gia, UWC tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn trên thế giới như doanh số bán album, đĩa đơn, lượt tải kỹ thuật số và lượt nghe, đồng thời tham chiếu các bảng xếp hạng chính thức tại nhiều thị trường lớn.

Nhờ vậy, UWC mang đến một cái nhìn toàn diện về mức độ phổ biến của ca khúc và album trên phạm vi quốc tế. Đây không phải bảng xếp hạng chính thức, nhưng được cộng đồng người yêu nhạc coi là thước đo tham khảo cho sức ảnh hưởng toàn cầu của nghệ sĩ.