Địch Lệ Nhiệt Ba khiến khán giả 'choáng váng' tại 'Tuần lễ thời trang Paris', nhưng tâm điểm lại ở chỗ khác

Vẻ ngoài của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến khán giả 'choáng váng' khi không có một 'góc chết' nào, dù chụp cận cảnh.

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang gây sự chú ý và kỳ vọng của cộng đồng mạng từ các dự án phim đang chờ được 'lên sóng' trong năm 2025. Vào ngày 28/7, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ xuất hiện trong bộ phim hình sự ly kỳ hấp dẫn Sword Rose (tạm dịch là Lợi kiếm Hoa hồng), với vai nữ cảnh sát Hoa Đăng Nghiên. Phim kể về đội phòng chống buôn người gồm 6 thành viên, ở thành phố Thiên Hải, dưới sự dẫn dắt của Hoa Đăng Nghiên (Địch Lệ Nhiệt Ba). Với khả năng lập luận tỉ mỉ, phán đoán chính xác và sẵn sàng liều mạng khi đối mặt với những tội ác như bắt cóc trẻ em và cưỡng bức, mại dâm, Hoa Đăng Nghiên nhận được sự tôn trọng và ủng hộ của những đồng nghiệp ban đầu còn hoài nghi. Đồng thời, thông qua các cuộc điều tra, bắt giữ những nghi phạm thuộc đường dây tội phạm, sự thật đằng sau vụ sát hại bạn trai của Đăng Nghiên cũng được hé lộ. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực của điện ảnh Hoa ngữ, đặc biệt là Kinh Thế Giai, dưới bàn tay đạo diễn của Tô Vạn Thông, một cái tên dày dặn kinh nghiệm trong dòng phim chính kịch và hình sự.

Love on the Turquoise Land (tạm dịch là Kiêu khởi thanh nhưỡng) là dự án được kỳ vọng sẽ “hâm nóng” lại tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba sau nhiều dự án chưa thành công khi kết hợp với Trần Tinh Húc. Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nhà điêu khắc Nhiếp Cửu La, là hậu duệ đội quân bí ẩn của Tần Thủy Hoàng, thời nhà Tần cổ đại, chuyên đi tìm những con cú đất có tác dụng trường sinh bất lão. Tuy nhiên, nhiệm vụ thất bại, những người tham gia phải xây dựng một ngôi làng gần khe suối Hắc Bạch. Nhiếp Cửu La trong một lần làm nhiệm vụ, vô tình gặp Viêm Thác (Trần Tinh Húc đóng) đang muốn tìm em gái. Trong quá khứ, cha của Viêm Thác từng đến khe suối Hắc Bạch, sau đó mang về một người bảo mẫu tên Lâm Di. Thực tế, đây là một con cú quỷ có thể hóa thành người. Người bảo mẫu này đã khiến Viêm Thác nhà tan cửa nát, em gái biến mất đầy bí ẩn. Trong hành trình tìm kiếm sự thật về Lâm Di, Viêm Thác nhận được sự giúp đỡ của Nhiếp Cửu La. Phim dự kiến phát sóng vào cuối năm 2025, hiện tại đã có hơn 2 triệu lượt đặt chỗ trước.

Love beyond the Grave (tạm dịch là Mộ Tư Từ) là câu chuyện về nữ quỷ vương 400 tuổi Hạ Tư Mộ (Địch Lệ Nhiệt Ba) và vị tướng bí ẩn Đọan Tư (Trần Phi Vũ). Vì muốn cảm nhận cuộc sống mà Hạ Tư Mộ đã đánh cược với tướng quân Đoạn Tư sẽ hoàn thành điều ước của chàng, bù lại, chàng phải cho nàng mượn năm giác quan của mình, cùng nhau gìn giữ hòa bình giữa thế giới con người và thế giới tâm linh. Vượt qua thể loại phim thần tiên và kỳ ảo truyền thống, sử dụng cốt truyện Liêu Trai với nét quyến rũ phương Đông và thế giới quan độc đáo về sự cùng tồn tại của linh hồn con người, Love beyond the Grave tạo nên một thiên anh hùng ca kỳ ảo phương Đông tráng lệ.

The Legend of Sun and Moon là dự án phim điện ảnh được mong chờ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đậu Kiêu. Một câu chuyện tình lãng mạn huyền thoại xoay quanh Hằng Nga, người mang trong mình dòng máu bất tử và Hậu Nghệ, hậu duệ thứ chín của một gia tộc cung thủ thần thánh. Hằng Nga được chọn làm cô dâu của một vị thần và buộc phải chia tay Hậu Nghệ, người đàn ông mà nàng yêu. Tuy nhiên, họ từ chối chấp nhận số phận và chiến đấu chống lại những vị thần.