Xã hội

Địa đạo Vịnh Mốc được tu bổ thế nào?

Hữu Thành
TPO - Địa đạo Vịnh Mốc ở xã Cửa Tùng là một trong những di tích thành phần của Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt "Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh". Từ tháng 5 năm nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp tại di tích lịch sử cách mạng này.

Ngày 9/8, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị thông tin, dự án tu bổ địa đạo Vịnh Mốc đang được triển khai, khôi phục địa đạo này giống với lịch sử nhất, cải tạo hệ thống giao thông hào, cửa hầm…, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

trung-tu-dia-dao-vinh-moc-1.png
Quy hoạch địa đạo Vịnh Mốc thành điểm du lịch văn hóa đặc sắc﻿. Ảnh: T.Hoàng.

Dự án có tổng mức đầu tư 11,2 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Giai đoạn 1 của dự án tập trung tu bổ 9 cửa hầm địa đạo, gồm các cửa trong đất liền (số 11, 13, 9, 7, 5, 3) và các cửa hướng ra biển (số 4, 2, 1); cải tạo địa đạo tầng 1 và tầng 2, làm mới 300m giao thông hào.

5 hố bom được phục dựng, mô phỏng hình ảnh bom nổ và bom cắm dưới hố, bổ sung thêm 20 nhân vật lịch sử, tu bổ 5 mô hình người trong địa đạo...

Hiện Công ty TNHH Xây dựng số 8 đang thi công 4/9 cửa hầm, trong khi cửa số 3 và 5 vẫn đón du khách tham quan. Việc cải tạo được thực hiện linh hoạt, nhằm tránh ảnh hưởng du khách.

trung-tu-dia-dao-vinh-moc-8-2.jpg
Cửa hầm hiện tại bằng gỗ lim song do khí hậu biển ẩm thấp, gỗ mục nát. Hệ thống này được thay thế bằng trụ bê tông sơn giả đất, ốp tấm composite giả gỗ.

Các cửa hầm được đổ bê tông, sau đó tô trát, sơn giả đất. Bên trên cửa hầm cũng được phủ đất. Bên trong, toàn bộ hệ thống gỗ cũ đã xuống cấp được thay bằng tấm composite giả gỗ, bậc cấp được tô trát bê tông giả đất.

Hệ thống điện trong địa đạo cũng được thay mới bằng điện 24V đảm bảo an toàn cho du khách, sử dụng đèn bão thay bóng sợi đốt.

Giao thông hào mới dài 300m, được mở rộng và đào sâu, với độ rộng đáy 1m, miệng vát rộng 1,25m và sâu 1,4m. Giao thông hào được cho là giống nguyên mẫu trong lịch sử, khi mà quân dân ngày trước có thể đi lại bằng xe đạp trong giao thông hào.

trung-tu-dia-dao-vinh-moc-8-3.jpg
Giao thông hào được mở rộng hơn so với hiện trạng, sơn giả đất.

Với việc tu bổ hệ thống giao thông hào, du khách có thể trải nghiệm đi ngay bên trong giao thông hào rồi vào các cửa hầm, tham quan địa đạo.

Dự án không chỉ bảo tồn di tích, chống xuống cấp mà còn góp phần tạo dựng công trình văn hóa mang tính biểu tượng, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ mai sau.

Hữu Thành
