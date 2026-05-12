Đếm ngược đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Những mốc thời gian nào không thể bỏ lỡ?

HHTO - Chỉ còn một tháng nữa, các sĩ tử 2K8 sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong chặng “nước rút” này, bên cạnh việc tăng tốc ôn tập, những cột mốc liên quan đến kỳ thi cũng là điều teen cần lưu ý để tránh bỏ lỡ thông tin về những thủ tục cần thiết. Cùng theo chân nhà Hoa điểm qua loạt "timeline" quan trọng trước “giờ G” nhé!

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào hai ngày 11-12/6/2026, điều này cũng đồng nghĩa với việc teen 2K8 chỉ còn đúng một tháng để bước vào kỳ thi quan trọng sau nhiều năm “đèn sách”.

Theo như lịch được công bố, một ngày trước khi kỳ thi diễn ra, các thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

Những mốc thời gian quan trọng teen﻿ 2K8 nhất định phải ghi nhớ.

Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ được công bố vào 8h sáng ngày 1/7/2026. Nếu có nhu cầu phúc khảo bài thi, các thí sinh sẽ nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, teen sẽ tiến hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Thời gian nộp lệ phí xét tuyển diễn ra từ 15/7 đến 17h ngày 21/7.

Năm 2026 cũng là năm thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 với hình thức đổi mới so với nhiều năm về trước. Ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, các bạn sẽ phải chọn thêm hai môn trong chương trình học để đăng ký dự thi.

Cấu trúc đề thi tiếp tục được phân chia theo ba mức độ tư duy gồm 40% nhận biết, 30% thông hiểu và 30% vận dụng. Chính vì vậy, bên cạnh việc nắm vững kiến thức nền, teen cũng cần rèn kỹ năng phân tích đề, xử lý tình huống và linh hoạt liên hệ thực tế để có thể “vượt vũ môn” suôn sẻ.

Đáng chú ý, với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc, mức độ cạnh tranh của kỳ thi năm nay được đẩy lên cao. Khoảng thời gian một tháng còn lại được xem là giai đoạn “nước rút” quan trọng để sĩ tử 2K8 tăng tốc ôn tập và chuẩn bị thật kỹ càng trước khi bước vào phòng thi.