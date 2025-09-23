Đề xuất doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng phải định danh địa chỉ IP người dùng

TPO - Địa chỉ IP tương tự như số nhà, địa chỉ cư trú ngoài đời thực, là cơ sở quan trọng nhất để xác định thông tin, vị trí, thiết bị đầu cuối truy cập, sử dụng, hoạt động trên internet…

Chiều 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật).

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày tờ trình về dự thảo luật. Trong đó, dự án luật bổ sung 1 khoản quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng.

Qua đó, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải định danh địa chỉ internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ internet, cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo an ninh mạng.

Lãnh đạo Bộ Công an nêu rõ, việc định danh địa chỉ internet phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội thời gian qua còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác nghiệp vụ; tỷ lệ tra cứu địa chỉ internet có thông tin thuê bao không quá 40% gây khó khăn rất lớn cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nêu rõ, hồ sơ dự án luật đáp ứng các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.

Quy định cụ thể trách nhiệm của Google, Facebook...

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vấn đề an ninh mạng hiện nay rất thời sự, dư luận quốc tế cũng rất quan tâm đến dự luật này. Vì vậy, cần làm rõ khái niệm và phạm vi điều chỉnh để tránh chồng chéo.

Cụ thể cần làm rõ an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, tội phạm mạng, và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Ví dụ, khái niệm an ninh mạng cần được định nghĩa cụ thể, bao quát các khía cạnh kỹ thuật như bảo mật hệ thống và an ninh quốc gia, chống gián điệp, khủng bố mạng...

Về phạm vi điều chỉnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự thảo cần xác định rõ các đối tượng chịu tác động như cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các hành vi được điều chỉnh. Đồng thời, cần quy định cụ thể trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook... để đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển có mặt tốt nhưng cũng có mặt hại. "AI có thể giả giọng nói, cắt ghép của người này sang người khác nhằm tống tiền, trong khi máy chủ thường ở nước ngoài. Các đối tượng này đưa hình ảnh rồi yêu cầu nộp 2 - 3 tỷ đồng, nếu không sẽ tung hình ảnh ra ngoài", Chủ tịch Quốc hội nêu dẫn chứng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ sự phân biệt giữa an ninh mạng và an toàn thông tin và làm rõ ranh giới an ninh mạng liên quan đến an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm mạng; an toàn thông tin liên quan đến bảo mật dữ liệu và hệ thống kỹ thuật. Điều này sẽ tránh xung đột khi áp dụng luật và giúp phân định trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Cùng với đó, phải xây dựng tiêu chí rõ ràng để phân loại và xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia như hệ thống ngân hàng, năng lượng, giao thông, viễn thông. "Bây giờ tài khoản ngân hàng cá nhân cũng bị đánh cắp", Chủ tịch Quốc hội nói, và cho rằng cần đề xuất mô hình bảo vệ đa tầng kết hợp công nghệ tường lửa, mã hóa.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần cập nhật quy định về tội phạm mạng và tăng cường hợp tác quốc tế. Theo Chủ tịch Quốc hội, hợp tác quốc tế rất quan trọng vì tội phạm thường ở nước ngoài, nơi máy chủ của các nền tảng như Facebook, Google, TikTok hoạt động.