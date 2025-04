Bộ Nội vụ đề xuất 2 mức hỗ trợ người chuyên trách về an ninh mạng.

TPO - Dự thảo nghị định đề xuất 2 mức hỗ trợ người chuyên trách về an ninh mạng, trong đó, mức 1 là 5,5 triệu và mức 2 là 3,5 triệu đồng/tháng.

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng chính sách trọng dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Về phạm vi, dự kiến áp dụng người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Căn cứ tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp công việc, dự thảo nghị định đề xuất 2 mức hỗ trợ. Trong đó, mức 1 là 5,5 triệu đồng/tháng áp dụng với người làm công tác chuyên trách về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Còn mức 2 là 3,5 triệu đồng/tháng áp dụng người làm công tác chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin, giao dịch điện tử (bằng 60% mức lương cơ bản của chuyên viên bậc 1).

Về kinh phí, với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành. Với các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ cơ chế tự chủ và chế độ tài chính hiện đang áp dụng để thực hiện.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không đủ nguồn kinh phí để chi trả mức hỗ trợ thì được sử dụng các quỹ được trích theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập để giải quyết.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên: Kinh phí chi trả mức hỗ trợ từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị, nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu hợp pháp khác.

Dự thảo quy định, Ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí trên số lượng người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao.

Dự kiến số lượng người làm công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng khoảng 13.000 người. Theo đó dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước chi hỗ trợ là khoảng 696 tỷ đồng mỗi năm.