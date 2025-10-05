Đề xuất ban hành danh mục 12 cơ sở dữ liệu quốc gia

TPO - Bộ Công an chủ trì xây dựng Hồ sơ dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ dự thảo Quyết định gồm có: Dự thảo Tờ trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; Dự thảo Quyết định ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; Phụ lục danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; Bản thuyết minh, so sánh danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia tại Nghị định số 47/2024/NĐ-CP với bản dự thảo Quyết định; Báo cáo về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, dự thảo Quyết định này quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định chi tiết tại Nghị định số 194/2025/NĐ-CP.

Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc liên quan đến các hoạt động: xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; xây dựng và triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; cung cấp và khai thác dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.

Đáng chú ý, có danh mục 12 Cơ sở dữ liệu quốc gia được ban hành kèm theo dự thảo Quyết định, gồm:

- Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước; - Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; - Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Phụ lục danh mục Cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm tên cơ sở dữ liệu quốc gia; mục tiêu xây dựng; phạm vi dữ liệu; thông tin về dữ liệu chủ; đối tượng và mục đích khai thác, sử dụng; nguồn thông tin được xây dựng và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia; phương thức chia sẻ dữ liệu.

Bên cạnh đó, dự thảo Quyết định cũng nêu rõ, Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 194/2025/NĐ-CP.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm đề xuất bổ sung, cập nhật, điều chỉnh danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia phù hợp với nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong từng giai đoạn phát triển, theo quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 37 của Nghị định số 194/2025/NĐ-CP. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin, cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia và chịu trách nhiệm về độ chính xác, toàn vẹn các thông tin, dữ liệu được cập nhật theo quy định tại khoản 5 Điều 37 của Nghị định số 194/2025/NĐ-CP.