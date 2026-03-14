Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đinh Thị Ngọc

Thanh Huyền

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Họ tên: Đinh Thị Ngọc

Năm sinh: 1990

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, tỉnh Ninh Bình

Đơn vị giới thiệu: Tự ứng cử

*Thành tích/Khen thưởng

- Trong giai đoạn 2021 - 2025, ứng viên đã xây dựng 21 sáng kiến đột phá, chia thành 4 nhóm chủ đề chính:

  • + Các sáng kiến “Số hóa lịch sử giáo dục lòng yêu nước”;
  • + Các sáng kiến hỗ trợ học sinh vùng khó khăn;
  • + Mô hình xanh & Công dân số;
  • + Cầu số kết nối Tiền tuyến và hậu phương thông qua web/app
  • Các sáng kiến tập trung xây dựng hệ sinh thái giáo dục - xã hội, hình thành giá trị xã hội bền vững, lâu dài, đặc biệt đối với học sinh vùng khó khăn.
  • - Đạt Top 8 toàn quốc chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2025;
  • - Giải Nhì và giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh Ninh Bình; 01 sáng kiến được lựa chọn tham gia cấp toàn quốc;
  • - Top 5 nhà giáo dục Việt Nam lọt Chung kết đề cử hạng mục “Excellence in Education” tại Vietnam International Awards 2025 tổ chức tại London (Vương quốc Anh);
  • - Danh hiệu Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác năm 2025;
  • - Được vinh danh Top 100 giáo viên tiên phong đổi mới ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam;
  • - Được ghi nhận là giảng viên nguồn xuất sắc (tháng 11) nguồn chương trình AI Ready ASEAN (Google.org);

- Giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc (năm 2022, 2023) có nhiều đóng góp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi.

