Đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ

TPO - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao sáng nay (25/8), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử. Đó là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các đột phá lớn của đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương lao động hạng Nhất tặng Bộ Ngoại giao, chúc mừng những thành quả, đóng góp xuất sắc của ngành ngoại giao, đồng thời nêu rõ, sinh thời cùng với quốc phòng và an ninh, Đảng và Bác Hồ hết sức coi trọng vai trò trọng yếu của ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Ngoại giao luôn gắn liền với vận mệnh đất nước, từ buổi bình minh độc lập mùa thu năm 1945 đến khúc ca khải hoàn hoà bình, thống nhất năm 1975 và đổi mới, hội nhập, xây dựng cơ đồ, vươn tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày nay.

Theo Tổng Bí thư, nguyên nhân cốt lõi làm nên bản lĩnh và thành công của ngoại giao Việt Nam trước hết là sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng đối với công tác đối ngoại, ngoại giao. Đường lối đúng đắn, nhất quán, độc lập, tự chủ; tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nhân tố quyết định mọi thắng lợi về đối ngoại, ngoại giao. Thành công đó cũng là nhờ tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, do đó Ngoại giao Việt Nam phải không ngừng nâng cao năng lực toàn diện, phải có tầm nhìn chiến lược, nhanh nhạy về chính sách, năng lực dự báo chính xác, bắt kịp tình hình, nghệ thuật xử lý đúng đắn quan hệ với các đối tác; chủ động, tích cực "kết nối - điều phối - dẫn dắt" trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, nhất là những vấn đề mà chúng ta có lợi ích thiết thực.

Tổng Bí thư cho rằng Ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử. Đó là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các đột phá lớn của đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới toàn ngành Ngoại giao cần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam; toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hoá và thông tin đối ngoại.

Theo Tổng Bí thư, ngành Ngoại giao phải bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, trên đất liền với phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh, trong đó nỗ lực thúc đẩy hợp tác, đối thoại, tìm kiếm điểm đồng với các bên liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm các thành tựu ngoại giao trong 80 năm. Ảnh: Như Ý

Đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ: Chủ động thu hút nguồn lực chất lượng cao (vốn đầu tư chiến lược, công nghệ lõi, nhân lực tinh hoa); tiếp tục khai mở thị trường, nâng cấp - ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chất lượng cao; kết nối các sáng kiến hạ tầng - logistics - chuỗi cung ứng - tài chính xanh; nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Khai thác tối đa vai trò của ngoại giao trong các lĩnh vực chuyên ngành, đặc biệt là ngoại giao khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, hợp tác công nghệ mới, trao đổi chuyên gia.

Làm tốt công tác bảo hộ công dân, chăm lo, làm chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài dù ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ thời điểm nào; phát huy có hiệu quả nguồn lực trí thức người Việt trên toàn cầu.

Tổng Bí thư yêu cầu phải nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại.

Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh 20 năm tới, Việt Nam phải vươn mình trở thành nước phát triển, thu nhập cao, một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là mệnh lệnh của trí tuệ và trái tim, là khát vọng lớn lao "sánh vai với các cường quốc năm châu" của Bác Hồ và toàn dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị và bày tỏ tin tưởng ngoại giao Việt Nam - với bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và cốt cách của con người Việt Nam - sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang: Tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tiên phong kết nối hợp tác, khơi mở và thu hút nguồn lực phát triển, không ngừng nâng cao vị thế đất nước.