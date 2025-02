Đầu xuân nói chuyện đầu tư với chuyên gia tập đoàn Edmond De Rothschild

Global Insights là chuỗi tọa đàm chuyên sâu về kinh tế tài chính, tập trung chia sẻ những dự báo kinh tế vĩ mô năm 2025, đồng thời giúp khách hàng tiếp cận góc nhìn chiến lược về các sự kiện quan trọng trên thế giới và những xu hướng toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường tài chính.

Điểm nhấn đặc biệt của Global Insights chính là sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu từ Edmond de Rothschild - định chế tài chính có lịch sử lâu đời tại châu Âu, hoạt động đa quốc gia trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý và phát triển gia sản.

Với kinh nghiệm phong phú và sự am hiểu sâu sắc về tài chính quốc tế, họ chia sẻ những phân tích toàn diện chuyên sâu, giúp khách hàng của BIDV Private Banking tối ưu hóa chiến lược đầu tư của riêng mình và đặc biệt có thêm nhiều thông tin hữu ích về các cơ hội đầu tư toàn cầu. Chuỗi sự kiện Global Insights được tổ chức linh hoạt qua hình thức trực tuyến và chỉ dành riêng cho các khách hàng BIDV Private Banking (khách hàng cá có khối tài sản lớn).

Kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế

Kinh tế Việt Nam năm 2024 đạt nhiều thành tựu ấn tượng, GDP khoảng 7%, thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á, lạm phát được kiểm soát dưới 4% và xuất khẩu tăng 13,6%, đạt thặng dư gần 25 tỷ USD.

Năm 2025, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ chuyển biến căn bản, mở ra thời kỳ biến đổi mạnh mẽ. Nhìn nhận về triển vọng trong năm 2025 và các năm tiếp theo, nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá, dù có nhiều thách thức tiềm ẩn trong ngắn hạn, song về dài hạn kinh tế Việt Nam vẫn tương đối tích cực.

Ông Benjamin Melman – Giám đốc quản lý tài sản toàn cầu của Edmond de Rothschild – một diễn giả trong sự kiện nhận định: Môi trường vĩ mô nới lỏng toàn cầu có thể là nền tảng tốt cho chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam, các chính sách thương mại của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump có thể có những tác động phức tạp trong ngắn hạn, với các ẩn số về sức mạnh của đồng USD và áp lực tỷ giá. Thế nhưng, trong dài hạn, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển hệ sinh thái công nghệ bán dẫn đều sẽ tạo động lực và cơ hội cho kỷ nguyên phát triển vươn mình của Việt Nam.

Nhiều đơn vị đánh giá, trong nước cũng có những lạc quan về mục tiêu kinh tế mà Chính phủ đề ra, theo đó, cơ sở để đạt được những chính sách đến từ vai trò dẫn dắt của Chính phủ với lĩnh vực đầu tư công và sự phục hồi của mảng tiêu dùng nội địa. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, phân bổ tài sản cho nhà đầu tư trong và ngoài nước trong dài hạn.

BIDV Private Banking – Đón đầu xu thế, nâng tầm dịch vụ

Với kinh nghiệm của một ngân hàng có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, BIDV hiểu rằng mỗi khách hàng sẽ có những tiềm lực, khẩu vị rủi ro, quan điểm nắm giữ khác nhau, mà trong đó không chỉ dừng lại ở những kênh đầu tư truyền thống như vàng, bất động sản,... Đặc biệt, với những khách hàng thuộc phân khúc cao cấp luôn có nhu cầu về những giải pháp dài hạn, đồng bộ, đa dạng và có tính chiến lược. Bởi thế, BIDV cũng đặc biệt chú trọng xây dựng những sản phẩm, giải pháp, kết nối với các đối tác tiềm lực trong và ngoài nước để giúp khách hàng vừa có thể đảm bảo kế hoạch tài chính dài hạn, hỗ trợ quản lý danh mục kinh doanh đồng thời phát triển và tăng trưởng tài sản qua các thế hệ.

Ngoài phối hợp với Edmond de Rothschild chia sẻ những cơ hội và thông tin đầu tư ở phạm vi toàn cầu, BIDV cũng phối hợp với Dragon Capital tổ chức sự kiện Elevation Talks mang đến không gian trao đổi thông tin thị trường chuyên sâu và chiến lược đầu tư hiệu quả tại thị trường Việt Nam. Từ những nỗ lực trong xây dựng sản phẩm cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các đối tác trên thế giới, BIDV đang từng bước đưa nhà đầu tư Việt Nam đến gần hơn với cách thức quản lý tài sản theo chuẩn mực quốc tế, để những di sản được truyền đời qua nhiều thế hệ.

Private Banking là dịch vụ ngân hàng chuyên biệt dành riêng cho các khách hàng có tài sản lớn, đáp ứng mọi nhu cầu hoạch định cuộc sống từ bảo hiểm, đầu tư đến quản lý tài sản, kế hoạch thừa kế và chuyển giao tài sản…BIDV lần thứ hai liên tiếp được Tạp chí The Asian Banker vinh danh giải thưởng Best Private Banking service in Vietnam. Giải thưởng ghi nhận sự nỗ lực của BIDV trong việc hợp tác chiến lược với Edmond de Rothschild triển khai dịch vụ Private Banking đạt chuẩn quốc tế.