Dấu ấn 75 năm Lực lượng TNXP Việt Nam: Biểu tượng tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Sáng 15/7, Trung ương Đoàn phối hợp với Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2025).

Tham dự chương trình, có ông Phan Diễn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, nguyên Thường trực Ban Bí thư khóa IX, ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Thanh niên xung phong là một lực lượng đặc biệt của cách mạng Việt Nam, gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam là dịp để tuổi trẻ cả nước cùng tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn, những hy sinh anh dũng của các thế hệ TNXP trong suốt 75 năm qua.

Chương trình nghệ thuật ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam.

Ảnh: Châu Linh

Lực lượng đặc biệt của cách mạng Việt Nam

Tại chương trình, trong diễn văn kỷ niệm, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đã ôn lại truyền thống cách đây 75 năm, tại núi Hồng, chiến khu Việt Bắc, thực hiện chỉ thị của Bác Hồ và chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảng Đoàn Thanh vận Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam đã thành lập Đội TNXP công tác đầu tiên gồm 3 Liên đội với 225 cán bộ, đội viên.

Đến tháng 2/1953, Đội TNXP công tác Trung ương gồm 20 Liên phân đội với 3.000 cán bộ, đội viên, đã phối hợp với các đơn vị TNXP địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến đấu trong các chiến dịch Biên giới - Thu Đông 1950, chiến dịch Đông Xuân 1950 - 1951, chiến dịch mùa Xuân 1951, chiến dịch Xuân - Hè 1951, Tây Bắc - Thu Đông 1952, Thượng Lào 1953.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đọc diễn văn kỷ niệm tại chương trình.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đã có gần 5 vạn cán bộ, đội viên TNXP hoạt động ngày đêm, sát cánh cùng các đơn vị Lực lượng vũ trang, giao thông vận tải, dân công, đồng bào các dân tộc Việt Bắc và Tây Bắc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng phục vụ chiến đấu, tham gia chiến đấu, mở đường, đảm bảo giao thông, rà phá bom mìn, vận chuyển và chăm sóc thương bệnh binh, mai táng liệt sĩ… góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

“Những trọng điểm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ đều ghi dấu ấn lịch sử quan trọng, chiến tích thần kỳ của TNXP Việt Nam. Nơi khốc liệt nhất của chiến tranh, nơi tàn phá ác liệt nhất của bom đạn, cũng chính là nơi thể hiện cao nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù, tinh thần lạc quan yêu đời, nghĩa tình đồng đội sâu nặng, tình yêu lứa đôi đẹp đẽ và trong sáng của TNXP Việt Nam”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Nhiều gương hy sinh anh dũng của TNXP như 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc, 14 chiến sĩ TNXP Truông Bồn, 61 cán bộ chiến sĩ TNXP ga Lưu Xá… đã góp phần tô thắm chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trở thành niềm tự hào của các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam.

Lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước đã phát huy truyền thống các thế hệ TNXP đi trước lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang trong kháng chiến, thi đua thực hiện phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”, “5 xung kích, 4 đồng hành”... của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng TNXP các tỉnh, thành phố miền Nam, Đông Nam Bộ, Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Bắc, với trên 20 vạn TNXP tình nguyện lên đường có mặt trên những tuyến đầu gian khó nhất.

Họ có mặt ở những nơi hoang tàn đổ nát do chiến tranh phá hoại và các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau chiến tranh, rà phá bom mìn, khai hoang, phục hóa, làm hồ thủy điện, thủy lợi, phát triển giao thông, sắp xếp ổn định dân cư gắn với việc giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và nhân dân; làm nhiệm vụ công ích, giải quyết những vấn đề cấp bách; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng xây dựng đất nước.

Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Huy chương TNXP vẻ vang của Chủ tịch nước cho cựu TNXP đã có thành tích trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Châu Linh

Anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng trao Huy chương TNXP vẻ vang của Chủ tịch nước cho cựu TNXP đã có thành tích trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh: Châu Linh

Biểu tượng cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam

Theo anh Nguyễn Minh Triết, từ năm 1986 đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức, thành lập và chỉ đạo lực lượng TNXP tại các địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo, vượt khó, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, tạo mô hình điểm để người dân và thanh niên tại các địa phương được tham gia, học tập kinh nghiệm và làm theo.

Lực lượng TNXP đã tiếp tục trở thành lực lượng xung kích của Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh góp phần giải quyết việc làm, giáo dục thanh niên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những công trình Thanh niên Cộng sản khai hoang lập nghiệp, xây dựng Đảo thanh niên, lập Làng thanh niên tại các vùng biên giới, xây dựng cầu nông thôn, chương trình phát triển thuỷ sản, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, hoạt động biển Đông - hải đảo… là những mẫu hình hoạt động tiêu biểu của lực lượng TNXP thời đại mới.

Lịch sử xây dựng cống hiến và trưởng thành của Lực lượng TNXP luôn có sự kế thừa, là biểu tượng cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được ghi nhận như một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Sự cống hiến hy sinh trong chiến đấu giành độc lập dân tộc, lao động xây dựng và bảo vệ đất nước của các anh chị TNXP trong 75 năm qua mãi là tấm gương để các thế hệ thanh niên noi theo. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước luôn tự hào và biết ơn vì những đóng góp và sự hi sinh cao cả, cống hiến to lớn, thành tích vẻ vang của các thế hệ TNXP Việt Nam”, anh Triết nói.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và bà Nguyễn Thị Kim Thuý - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV trao quà tặng cho các cựu TNXP. Ảnh: Châu Linh

Các cựu TNXP chụp ảnh lưu niệm trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Châu Linh

Ngày nay, thế hệ trẻ Việt Nam càng nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh của mình trong việc giữ gìn và phát triển đất nước, trân quý hơn nữa những giá trị truyền thống tốt đẹp, thành quả dựng xây đất nước mà các thể hệ TNXP đã để lại.

"Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay nguyện chung sức, chung lòng học tập và làm theo lời Bác; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo; tiếp tục tham mưu chính sách, chương trình, hoạt động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu TNXP.

Đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của TNXP trong thời đại mới, quyết tâm lập nên những chiến công mới trong học tập, lao động sáng tạo, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, anh Triết nói.