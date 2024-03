Đạp xe tuần tra, đánh CSGT vì bị nhắc lấn chiếm lòng đường

TPO - Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lê Huệ Thanh (47 tuổi, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, Long An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.