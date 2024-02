Bắt giữ 4 đối tượng chuyên cướp thuốc lá lậu

TPO - Ngày 23/2, Cơ quan Công an tỉnh Long An cho biết vừa tiếp nhận 4 đối tượng từ Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản là thuốc lá lậu ở nhiều địa phương.