Vờ mua nữ trang, giật kiềng vàng 7 chỉ bỏ chạy

TPO - Nam thanh niên trong xóm vào tiệm vàng của chị N. hỏi mua trang sức. Lợi dụng chủ tiệm sơ hở, thanh niên này cầm chiếc kiềng vàng 7 chỉ bỏ chạy.

Ngày 25/2, Công an thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) tiếp nhận điều tra vụ cướp giật tại tiệm vàng B.N.L (khu 4, thị trấn Hậu Nghĩa); đồng thời áp giải nghi can về trụ sở để lấy lời khai làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, chị T.N (chủ tiệm vàng) đang trông coi quầy trưng bày vàng thì H. (25 tuổi, ngụ cùng xóm) điều khiển xe máy dừng trước cửa tiệm rồi đi vào hỏi mua trang sức.

Chị N. đưa ra một số trang sức cho H. lựa chọn. Lợi dụng lúc chị N. quay lưng không chú ý, H. cầm chiếc kiềng vàng 18K trọng lượng 7 chỉ, trị giá khoảng 30 triệu đồng leo lên xe bỏ chạy.

Chị N. truy hô và đuổi theo. Nghe chị N truy hô, nhiều người dân đã dùng xe máy truy đuổi hơn 500m thì khống chế được H.

Kiểm tra trong túi áo khoác của nghi can, người dân phát hiện 1 chiếc kéo. Chiếc kiềng vàng được thu hồi trả lại cho chị N.

Chị N. cho biết, H. là người quen trong xóm. Khi đến tiệm vàng, H. dừng xe nhưng không rút chìa khóa, yêu cầu chị N. lấy nhiều loại trang sức ra thử khiến chị sinh nghi, cảnh giác.

Công an thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.