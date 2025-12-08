Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Dạo chơi cùng bố, bé gái 4 tuổi bị chó cắn nát mặt thương tâm

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đang dạo chơi cùng bố trong công viên, bất ngờ bé gái 4 tuổi bị chó thả rông lao đến cắn nhiều lần vào vùng mặt, phải khâu nhiều mũi, tâm lý hoảng loạn.

Ngày 8/12, Công an xã Phước Hải (TP.HCM) cho biết đang xác minh vụ việc bé T.H.L.Đ (4 tuổi, ngụ xã Phước Hải) bị chó thả rông tấn công khi đang dạo chơi cùng bố tại Quảng trường Phước Hải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 tối 7/12, anh Tạ Văn Lụa (ngụ xã Phước Hải) dẫn con gái đi dạo thì bất ngờ bé bị một con chó không rọ mõm lao tới cắn vào vùng mặt.

Những người xung quanh đã nhanh chóng đến xua đuổi con chó và đưa bé đi cấp cứu. Sau khi sơ cứu tại phòng khám gần nhà, bé được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và được các bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Kết quả thăm khám cho thấy bé bị nhiều vết thương nặng ở mắt, hốc mắt, mũi, má và vùng thái dương, phải khâu nhiều mũi. Anh Lụa cho biết, con gái anh đến nay vẫn còn hoảng loạn, nhưng tình hình sức khỏe đã tạm ổn định.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng chó thả rông, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

An Yên
#bị chó cắn #bé gái 4 tuổi #công viên #chó thả rông #chó không bị rọ mõm #TP HCM #công an

Cùng chuyên mục