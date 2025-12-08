Dạo chơi cùng bố, bé gái 4 tuổi bị chó cắn nát mặt thương tâm

TPO - Đang dạo chơi cùng bố trong công viên, bất ngờ bé gái 4 tuổi bị chó thả rông lao đến cắn nhiều lần vào vùng mặt, phải khâu nhiều mũi, tâm lý hoảng loạn.

Ngày 8/12, Công an xã Phước Hải (TP.HCM) cho biết đang xác minh vụ việc bé T.H.L.Đ (4 tuổi, ngụ xã Phước Hải) bị chó thả rông tấn công khi đang dạo chơi cùng bố tại Quảng trường Phước Hải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 tối 7/12, anh Tạ Văn Lụa (ngụ xã Phước Hải) dẫn con gái đi dạo thì bất ngờ bé bị một con chó không rọ mõm lao tới cắn vào vùng mặt.

Những người xung quanh đã nhanh chóng đến xua đuổi con chó và đưa bé đi cấp cứu. Sau khi sơ cứu tại phòng khám gần nhà, bé được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và được các bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Kết quả thăm khám cho thấy bé bị nhiều vết thương nặng ở mắt, hốc mắt, mũi, má và vùng thái dương, phải khâu nhiều mũi. Anh Lụa cho biết, con gái anh đến nay vẫn còn hoảng loạn, nhưng tình hình sức khỏe đã tạm ổn định.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng chó thả rông, gây nguy hiểm cho cộng đồng.