Giám đốc Ngân hàng Mô –Tế bào gốc VICELLS ghi dấu ấn chuyên môn tại hội nghị tế bào gốc thường niên

Ngày 6/12/2025, trong khuôn khổ Hội nghị khoa học lần thứ XIV của Hội Tế bào gốc Tp.HCM với chủ đề “Tế bào gốc trong Y học tái tạo và Chống lão hóa”, TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh đã công bố báo cáo khoa học chuyên sâu liên quan đến vai trò của vi môi trường sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trung mô. Hội nghị do Hội Tế bào gốc TP. Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ gần 500 đại biểu thuộc giới tinh hoa trong lĩnh vực y học tái tạo trong và ngoài nước.

TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh - Giám đốc Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS tham dự hội nghị khoa học lần thứ XIV

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh - Giám đốc Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS đã trình bày báo cáo khoa học với chủ đề “Hypoxia - Yếu tố điều hòa sự tăng sinh và ổn định của tế bào gốc trung mô”. Báo cáo tập trung phân tích vai trò của vi môi trường sinh học, đặc biệt là điều kiện thiếu oxy, đối với khả năng tăng sinh, duy trì đặc tính sinh học và tính ổn định của tế bào gốc trung mô trong nghiên cứu và y học tái tạo.

Theo nội dung báo cáo, điều kiện thiếu oxy (Hypoxia) được đề xuất như một trong những yếu tố sinh học ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tế bào gốc trong quá trình nuôi cấy. Việc tái tạo điều kiện sinh lý phù hợp giúp duy trì các đặc tính quan trọng của tế bào gốc trung mô, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng lâu dài trong y học tái tạo.

Báo cáo khoa học với chủ đề “Hypoxia - Yếu tố điều hòa sự tăng sinh và ổn định của tế bào gốc trung mô”

Chia sẻ tại hội nghị, TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết nghiên cứu về Hypoxia không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn đặt ra yêu cầu cao đối với việc kiểm soát môi trường sinh học trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng. “Các nghiên cứu về điều kiện môi trường thiếu oxy đã cho thấy nhiều góc nhìn quan trọng trong việc hiểu rõ hơn cơ chế điều hòa hoạt động sinh học của tế bào gốc trung mô. Việc kiểm soát các yếu tố vi môi trường, trong đó có nồng độ oxy, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì những đặc tính sinh học cần thiết của tế bào gốc trong quá trình nghiên cứu”.

TS Nguyễn Thị Kiều Oanh trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị

Hội nghị khoa học năm nay là diễn đàn quan trọng, tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu và chuyên gia trao đổi học thuật, chia sẻ kết quả nghiên cứu và cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực tế bào gốc y học tái tạo và chống lão hóa. Các nội dung trình bày tập trung vào nghiên cứu nền tảng, ứng dụng lâm sàng và định hướng phát triển bền vững của y học tái tạo tại Việt Nam.

Trong bối cảnh lĩnh vực y học tái tạo ngày càng đặt ra yêu cầu cao về nền tảng khoa học, tính chuẩn hóa và an toàn sinh học, việc tham gia nghiên cứu và công bố kết quả tại các diễn đàn học thuật chuyên ngành được xem là một trong những thước đo quan trọng cho năng lực chuyên môn của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này. Với vai trò là đơn vị chuyên môn trực thuộc Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand, Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS xác định hoạt động nghiên cứu, báo cáo khoa học và trao đổi học thuật không chỉ là sự kiện chuyên môn đơn lẻ, mà là một phần trong định hướng phát triển lâu dài. Thông qua việc đầu tư cho nghiên cứu, xây dựng và chuẩn hóa các quy trình công nghệ, VICELLS hướng tới việc góp phần hình thành nền tảng khoa học vững chắc cho lĩnh vực tế bào gốc và y học tái tạo tại Việt Nam theo hướng an toàn, bền vững.