Danh tính 2 tài xế 'cõng' bó sắt 10m gây náo loạn quốc lộ

Lực lượng CSGT Đồng Nai đã xác minh danh tính 2 tài xế điều khiển xe ba gác chở bó sắt dài 10m, gây náo loạn Quốc lộ 51 và khiến người đi đường thót tim.

Ngày 2/12, Trạm CSGT Ngã 3 Thái Lan (Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai) thông tin, đơn vị đã xác minh danh tính 2 tài xế điều khiển xe ba gác chở bó sắt dài 10m gây náo loạn trên quốc lộ.

Theo đó, lực lượng chức năng xác minh và mời 2 người là ông N.H.N (SN 1962, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ba gác BKS 60Y1-36XX và anh T.V.H (SN 1988, quê Nghệ An) điều khiển xe ba gác BKS 59G1-229.XX đến trụ sở công an để làm việc.

1.jpg
Hình ảnh 2 xe ba gác chở theo bó sắt dài hơn 10m trên Quốc lộ 51. Ảnh: Hoàng Anh

Lực lượng CSGT đã lập biên bản 2 tài xế với lỗi “Điều khiển xe vận chuyển hàng hóa mà sắp xếp, chằng buộc hàng hoá không bảo đảm an toàn hoặc gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông” và “Chở hành lý, hàng hóa vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe” vào lúc 13h26 ngày 29/11 tại Km6 trên Quốc lộ 51.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai tài xế thừa nhận đã chở bó sắt dài khoảng 10m khiến phần giữa “mắc võng” trên đường, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện lưu thông cùng chiều.

Như VietNamNet đưa tin, chiều 29/11, PV ghi nhận hình ảnh hai xe ba gác chạy nối đuôi nhau trên Quốc lộ 51. Trên xe, mỗi tài xế chở một bó sắt dài hơn 10m đoạn qua phường Long Hưng và Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.

Do quá dài và nặng, bó sắt bị uốn cong, phần giữa và đuôi "mắc võng" xuống sát mặt đường. Mỗi khi đi qua đoạn gồ ghề, bó sắt lại bật nảy, quệt xuống đường tạo ra tiếng động lớn.

Vietnamnet
