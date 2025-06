Dằn vặt sau quả phạt đền hỏng ăn ở chung kết Nations League, thủ quân Morata để ngỏ khả năng giã từ ĐT Tây Ban Nha

TPO - Trong bộ phim tài liệu có tựa đề "Morata: You Don't Know Who I Am" được công chiếu vào thứ Ba (17/6), thủ quân ĐT Tây Ban Nha Alvaro Morata đã nói về chứng trầm cảm, sự đau khổ trước những lời xúc phạm và các thất bại sân cỏ, bao gồm pha sút hỏng phạt đền ở chung kết Nations League 2024/25.