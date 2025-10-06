Dàn Rap Việt tại Anh Trai "Say Hi" 2025: Robber gây bất ngờ, Mason Nguyễn nghi vấn dừng chân?

HHTO - Anh Trai “Say Hi” mùa 2 chứng kiến màn đổ bộ đầy màu sắc của dàn rapper đình đám, với nhiều cái tên từng ghi dấu tại Rap Việt như Robber, Gill, Tez,...

Hustlang Robber

Ngay từ khi xuất hiện trong đội hình, Hustlang Robber từng bị hoài nghi là “không hợp vibe” với Anh Trai "Say Hi" vì ngoại hình bụi bặm, gai góc. Thế nhưng, chỉ sau hai tập phát sóng, anh đã nhanh chóng “chiếm sóng” mạng xã hội.

Robber được đánh giá là một trong số ít rapper tạo được “chất riêng” trong chương trình.

Không chỉ gây chú ý nhờ chất giọng lạ tai, Robber còn được đánh giá cao bởi sự liều lĩnh mang dòng mumble rap vốn bị coi là “khó nhằn” bước ra sân khấu mainstream. Nhưng điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là sự duyên dáng bất ngờ so với giao diện, là chủ nhân của loạt meme viral và những "mảng miếng" thú vị, đáng yêu.

Hustlang Robber nhanh chóng trở thành hiện tượng, sở hữu fandom riêng và vừa công bố tên gọi chính thức cho FC.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, Robber lại chứng minh mình là “cây hài ngầm” của chương trình. Nguồn: Hóng Hớt Showbiz.

Hiện tại, rapper sinh năm 1996 giữ vai trò nhóm trưởng của HUSTLANG - một tổ đội Hip-Hop có tiếng. Với phong cách bụi bặm, tinh thần thủ lĩnh và chất rap khác biệt, Robber đã chính thức bước lên đỉnh cao với danh hiệu Quán quân Rap Việt mùa 4.

Gill

Gill gây ấn tượng khi hòa nhập và "hòa tan” nhanh chóng trong chương trình. Không chỉ mang đến những màn trình diễn chỉn chu, nam rapper còn gây thiện cảm nhờ tính cách hài hước, luôn chịu khó “tung miếng”. Chính sự duyên dáng này khiến Gill được khán giả ví von như “phiên bản nam” của Vũ Thảo My - chăm "tiểu phẩm" nhưng đôi khi cũng hay... “rớt”.

Gill và "chấp niệm" mang ảo thuật đến chương trình.

Ngay từ vòng Live Stage 1, Gill đã thể hiện khả năng lãnh đạo khi đảm nhận vai trò dẫn dắt đội hình Chạm với toàn tân binh. Dù kết quả chưa đột phá, Gill cho thấy sự nghiêm túc trong khâu làm nhạc và tiềm năng để tiến xa hơn nhờ phong thái "gia trưởng mới lo được cho team".

Mason Nguyễn

Mason Nguyễn khiến netizen ngỡ ngàng bởi cú lột xác ngoạn mục về hình ảnh. Từng gắn liền với phong cách rap “ăn chơi” đầy cá tính, anh chàng nay xuất hiện tại Anh Trai "Say Hi" với diện mạo hiền lành, dễ thương, thậm chí còn được fan ưu ái ví như “thỏ con”.

Anh chàng hiện là một trong những rapper được yêu thích vượt trội.

Dù thể hiện khá tốt trong hai màn trình diễn vừa qua và còn góp mặt trong đội hình chiến thắng, Mason vẫn khiến fan tiếc nuối trước tin đồn phải dừng chân tại Live Stage 2.

Mason vướng tin đồn bị loại ở Live stage tiếp theo.

Mason được mệnh danh là “chiến thần feat” bởi sở hữu loạt màn collab ấn tượng cùng nhiều nghệ sĩ trẻ như 24k.Right, tlinh…, tạo nên những bản hit viral.

OgeNus

OgeNus xuất hiện như một “hắc mã” với bộ kỹ năng toàn diện: từ vocal, performance cho đến rap và sáng tác. Thế nhưng sau hai tập, nhiều khán giả cho rằng OgeNus cần bùng nổ hơn nữa khi thời lượng lên sóng lẫn spotlight của nam rapper vẫn còn khá hạn chế.

Màn trình diễn trong Người Yêu Chưa Sinh Ra của anh lại bị “lấn át” bởi sự xuất hiện của loạt rapper kỳ cựu.

Dẫu vậy, đoạn điệp khúc bắt tai của OgeNus vẫn kịp ghi điểm và mang về nhiều phản hồi tích cực.

Xuất phát điểm là một thực tập sinh, và từng gia nhập FNC Entertainment - công ty giải trí là “cái nôi” của nhiều nhóm nhạc thần tượng đình đám - càng khiến khán giả kỳ vọng OgeNus sẽ có nhiều cơ hội "bung skill" ở các tập tiếp theo của Anh Trai "Say Hi".

OgeNus được trao "ngôi sao hi vọng" cho các tập tiếp theo.

Tez

Cùng chung tình cảnh với người anh em BIGTEAM - OgeNus, Tez sau hai tập phát sóng vẫn chưa thật sự tạo được điểm nhấn nổi bật. Dù sở hữu màn battle rap “căng đét” cùng B Ray và thể hiện tốt trong Hermosa, anh chàng vẫn chưa có những line đủ sức bùng nổ để ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Tez thể hiện tốt nhưng "chưa đủ nhiệt" ở hai tập đầu tiên.

Tuy vậy, Tez lại “ghi điểm ngầm” nhờ hình tượng gần gũi, không ngại thử nghiệm với giao diện mới. Đặc biệt, anh chàng còn khá chăm tương tác trên mạng xã hội, thậm chí được dân tình gọi vui là "thuyền trưởng" cho các cặp đôi trong chương trình.

Tez được yêu thích nhờ độ nhiệt tình "đẩy thuyền" cùng khán giả.

Tez vốn không còn xa lạ với giới rap khi được mệnh danh là “chiến thần fast flow” nhờ khả năng bắn rap tốc độ cao và ca từ phức tạp. Là gương mặt nổi bật từng góp mặt tại Rap Việt mùa 1 và mùa 3, TEZ từng để lại dấu ấn với loạt bản hit như Chạy, Enjoy Cái Moment Này,...