Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Dàn nghệ sĩ rạng rỡ, hoá "khối chạy marathon" tại buổi tổng duyệt A80

Bảo Trâm (Tổng hợp)

HHTO - Loạt khoảnh khắc hậu trường của dàn nghệ sĩ tại buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 đang thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Sáng 30/8, đông đảo sao Việt như Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Huỳnh Lập, Trang Pháp, Hoà Minzy, Đức Phúc, MONO, Lâm Vỹ Dạ,... đã có mặt từ sớm tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội để tham gia buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

539349162-1331603698327494-2715882268317291528-n.jpg
Dàn nghệ sĩ rạng rỡ chuẩn bị cho buổi tổng duyệt A80.

Trong trang phục chỉnh tề, các nghệ sĩ đồng hành với lực lượng vũ trang, thanh niên, thiếu nhi và nhiều khối diễu hành khác, góp phần tạo nên bầu không khí trang nghiêm, đầy tự hào. Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc dí dỏm trong hậu trường nhanh chóng được lan truyền. Trong đó, hình ảnh chạy bộ của khối Văn hoá - Thể thao khiến cộng đồng mạng thích thú, ví von như "cuộc chạy marathon yêu nước”.

Huỳnh Lập chia sẻ khoảnh khắc "chạy việt dã" cùng Hưng Nguyễn, Phan Mạnh Quỳnh: "Diễu binh mà chạy như hội khoẻ Phù Đổng, vui ơi là vui". Nguồn clip: @huynhlapofficial.
z6961294473325-5ad84c6e4ec8b4f4c36b6e25971d7631.jpg
Hoà Minzy cởi bỏ đôi giày hơn 15cm để tham gia "chạy marathon" với sự giúp đỡ của "anh trai" Đức Phúc.
Hoàng Thuỳ Linh gây sốt với khoảnh khắc "gia trưởng" khi hỗ trợ Đen Vâu trong buổi tổng duyệt. Nguồn clip: @bonggonn173.
"Chị đẹp" Trang Pháp thướt tha trong bộ áo dài trắng, tranh thủ đu trend "bạch nguyệt quang" trước giờ diễu hành. Nguồn clip: @lapnickxasuocotp.
Sau đoạn clip xuất hiện cùng khối Thiếu nhi khiến người hâm mộ hoang mang, Dương Hoàng Yến đính chính đã đi đúng khối với vai trò người dẫn dắt. Nguồn clip: @khuỵenuly_.
MONO xuất hiện điển trai, hài hước giao lưu với người hâm mộ "bằng cả cơ thể". Nguồn clip: @unofficialmono.
Bùi Công Nam gây sốt với visual "em bé", chăm chú quan sát máy bay. Nguồn clip: @khachiu0308.
Diễn viên Huỳnh Anh hoà cùng dòng người đu "concert quốc gia A80", visual được netizen ví như "idol Hàn Quốc".
540473258-1331603724994158-5369639938839334551-n.jpg
Trên trang Facebook cá nhân, MC Nguyên Khang chia sẻ niềm tự hào khi được xuất hiện trong dịp trọng đại: "Buổi Tổng Duyệt Diễu Binh đã kết thúc tốt đẹp. Những nghệ sĩ trẻ chúng tôi rất vinh dự vì đã có dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của đời mình, và sẽ luôn sống học tập và rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn".

Sự góp mặt của dàn sao Việt trong buổi tổng duyệt không chỉ mang lại những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc mà còn góp phần truyền tải tinh thần gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống, giữa cá nhân và cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Những khoảnh khắc vừa trang nghiêm vừa gần gũi ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng cho đông đảo khán giả hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

qc.jpg
Bảo Trâm (Tổng hợp)
#Tổng duyệt diễu binh #Kỷ niệm A80 #lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng #Quốc khánh 2/9 #Sao Việt diễu hành #Hoà Minzy #Bùi Công Nam #Hoàng Thuỳ Linh

Xem thêm

Cùng chuyên mục