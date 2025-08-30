Dàn nghệ sĩ rạng rỡ, hoá "khối chạy marathon" tại buổi tổng duyệt A80

HHTO - Loạt khoảnh khắc hậu trường của dàn nghệ sĩ tại buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 đang thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.
Sáng 30/8, đông đảo sao Việt như Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Huỳnh Lập, Trang Pháp, Hoà Minzy, Đức Phúc, MONO, Lâm Vỹ Dạ,... đã có mặt từ sớm tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội để tham gia buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trong trang phục chỉnh tề, các nghệ sĩ đồng hành với lực lượng vũ trang, thanh niên, thiếu nhi và nhiều khối diễu hành khác, góp phần tạo nên bầu không khí trang nghiêm, đầy tự hào. Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc dí dỏm trong hậu trường nhanh chóng được lan truyền. Trong đó, hình ảnh chạy bộ của khối Văn hoá - Thể thao khiến cộng đồng mạng thích thú, ví von như "cuộc chạy marathon yêu nước”.
Sự góp mặt của dàn sao Việt trong buổi tổng duyệt không chỉ mang lại những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc mà còn góp phần truyền tải tinh thần gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống, giữa cá nhân và cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Những khoảnh khắc vừa trang nghiêm vừa gần gũi ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng cho đông đảo khán giả hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.