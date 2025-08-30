Dàn nghệ sĩ rạng rỡ, hoá "khối chạy marathon" tại buổi tổng duyệt A80

Sáng 30/8, đông đảo sao Việt như Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Huỳnh Lập, Trang Pháp, Hoà Minzy, Đức Phúc, MONO, Lâm Vỹ Dạ,... đã có mặt từ sớm tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội để tham gia buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dàn nghệ sĩ rạng rỡ chuẩn bị cho buổi tổng duyệt A80.

Trong trang phục chỉnh tề, các nghệ sĩ đồng hành với lực lượng vũ trang, thanh niên, thiếu nhi và nhiều khối diễu hành khác, góp phần tạo nên bầu không khí trang nghiêm, đầy tự hào. Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc dí dỏm trong hậu trường nhanh chóng được lan truyền. Trong đó, hình ảnh chạy bộ của khối Văn hoá - Thể thao khiến cộng đồng mạng thích thú, ví von như "cuộc chạy marathon yêu nước”.

Huỳnh Lập chia sẻ khoảnh khắc "chạy việt dã" cùng Hưng Nguyễn, Phan Mạnh Quỳnh: "Diễu binh mà chạy như hội khoẻ Phù Đổng, vui ơi là vui". Nguồn clip: @huynhlapofficial.

Hoà Minzy cởi bỏ đôi giày hơn 15cm để tham gia "chạy marathon" với sự giúp đỡ của "anh trai" Đức Phúc.

Hoàng Thuỳ Linh gây sốt với khoảnh khắc "gia trưởng" khi hỗ trợ Đen Vâu trong buổi tổng duyệt. Nguồn clip: @bonggonn173.

"Chị đẹp" Trang Pháp thướt tha trong bộ áo dài trắng, tranh thủ đu trend "bạch nguyệt quang" trước giờ diễu hành. Nguồn clip: @lapnickxasuocotp.

Sau đoạn clip xuất hiện cùng khối Thiếu nhi khiến người hâm mộ hoang mang, Dương Hoàng Yến đính chính đã đi đúng khối với vai trò người dẫn dắt. Nguồn clip: @khuỵenuly_.

MONO xuất hiện điển trai, hài hước giao lưu với người hâm mộ "bằng cả cơ thể". Nguồn clip: @unofficialmono.

Bùi Công Nam gây sốt với visual "em bé", chăm chú quan sát máy bay. Nguồn clip: @khachiu0308.

Diễn viên Huỳnh Anh hoà cùng dòng người đu "concert quốc gia A80", visual được netizen ví như "idol Hàn Quốc".

Trên trang Facebook cá nhân, MC Nguyên Khang chia sẻ niềm tự hào khi được xuất hiện trong dịp trọng đại: "Buổi Tổng Duyệt Diễu Binh đã kết thúc tốt đẹp. Những nghệ sĩ trẻ chúng tôi rất vinh dự vì đã có dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của đời mình, và sẽ luôn sống học tập và rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn".

Sự góp mặt của dàn sao Việt trong buổi tổng duyệt không chỉ mang lại những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc mà còn góp phần truyền tải tinh thần gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống, giữa cá nhân và cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Những khoảnh khắc vừa trang nghiêm vừa gần gũi ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng cho đông đảo khán giả hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.