Dàn giám khảo đẳng cấp của vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh Unlock The IELTS 2025

SVO - Sáng 23/11/2025, vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường "Unlock The IELTS 2025" do Báo Tiền Phong và IELTS LangGo tổ chức sẽ diễn ra tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) với sự tham dự của các đội tuyển đến từ 12 trường THPT. Xin giới thiệu các thành viên Ban giám khảo cuộc thi.

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

PGS. TS. Nguyễn Việt Khôi hiện giữ vai trò Phó Hiệu trưởng của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQG Hà Nội. Ông cũng được bổ nhiệm kiêm vị trí Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (JOISA).

Trên phương diện nghiên cứu học thuật, PGS. TS. Nguyễn Việt Khôi là chuyên gia về kinh tế và kinh doanh quốc tế, chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển đổi kép (số và xanh), trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, chiến lược của các công ty xuyên quốc gia. Ông từng công tác và giảng dạy tại nhiều tổ chức giáo dục quốc tế, như Đại học Columbia (Mỹ), Đại học Wisconsin (Mỹ), Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản). Với kinh nghiệm quốc tế đó, ông luôn chia sẻ với các bạn sinh viên Việt Nam về tầm quan trọng của tư duy sáng tạo, về sự tương tác giữa giảng viên – sinh viên, cũng như việc không để công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) – làm chúng ta lười tư duy, từ từ mất đi tính sáng tạo và chủ động trong mọi việc.

Về giáo dục và quản trị nhà trường, ông từng giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Đào tạo quốc tế; Viện trưởng Viện Giáo dục Kỹ năng & Trí tuệ sáng tạo Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội, nơi ông tập trung vào phát triển sinh viên trở thành công dân toàn cầu và bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên. Trong vai trò mới tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ông hướng đến xây dựng một nền tảng học thuật khai phóng, liên ngành, với mục tiêu tăng cường khả năng hội nhập quốc tế cho sinh viên.

Với sinh viên và giảng viên trẻ, ông luôn nhấn mạnh việc định vị bản thân trong môi trường VUCA (volatility-uncertainty-complexity-ambiguity), tránh ỷ lại vào công cụ công nghệ mà hãy giữ sự chủ động và sáng tạo khi sử dụng các công cụ công nghệ. Với những đóng góp đó, ông được xem là một trong những giảng viên thể hiện chiều sâu nghiên cứu, tầm nhìn quốc tế và tâm huyết với việc đào tạo thế hệ trẻ.

PGS. TS. Nguyễn Việt Khôi từng đạt kết quả 623 điểm thi TOEFL Paper-based Test (tương đương 8.0 IELTS). Không chỉ vậy, PGS. TS. Nguyễn Việt Khôi cũng được nhận bằng Cử nhân ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Hà Nội.

Tiến sĩ Lại Thị Phương Thảo

Tiến sĩ Lại Thị Phương Thảo đang là Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Bà là tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu, có trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, làm giám khảo nhiều cuộc thi hùng biện tiếng Anh uy tín. Lĩnh vực nghiên cứu của tiến sĩ Lại Thị Phương Thảo là ngôn ngữ học Anh, ngôn ngữ học so sánh- đối chiếu, lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh. Tiến sĩ Lại Thị Phương Thảo nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (CNN).

Tiến sĩ Lại Thị Phương Thảo cũng là đồng tác giả của nhiều sách chuyên khảo, giáo trình uy tín: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; Trọng tâm kiến thức và câu hỏi ôn luyện môn tiếng Anh dành cho thi tốt nghiệp THPT và những kỳ thi riêng của các trường Đại học; Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh - Theo định hướng thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025…

Bà Nguyễn Diệu Hoa

Bà Nguyễn Diệu Hoa là Co-founder kiêm Giám đốc Phát triển sản phẩm của IELTS LangGo. Tốt nghiệp khoa Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội với chứng chỉ IELTS 8.0 ngay lần đầu tiên, bà Nguyễn Diệu Hoa có hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy và đồng hành cùng học viên trên hành trình chinh phục tiếng Anh. Xuất phát từ chính những khó khăn mà bản thân từng trải qua khi học tiếng Anh - giỏi ngữ pháp nhưng gần như không thể giao tiếp - bà Nguyễn Diệu Hoa hiểu rõ tâm lý và rào cản của học sinh Việt Nam.

Bà Nguyễn Diệu Hoa mong muốn “Unlock The IELTS 2025” không chỉ là sân chơi thi đấu, mà còn là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng thực tế, xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc thay vì chỉ học mẹo để thi. Tại IELTS LangGo, bà Nguyễn Diệu Hoa cùng đội ngũ giáo viên áp dụng phương pháp NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy) và phương pháp ELC (Học bằng trải nghiệm), lộ trình học cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết một cách đồng đều và bền vững.

Ông Augustus Roe

Ông Augustus Roe là chuyên gia IELTS IDP Việt Nam.

Vị giám khảo số 5 được Ban tổ chức sẽ giữ bí mật.