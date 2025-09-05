Đàn em của giang hồ đất cảng Bình 'đen' đầu thú

TPO - Nguyễn Bá Chung (SN 1987), đàn em của giang hồ đất cảng Nguyễn Đức Bình (SN 1973, còn gọi là Bình "đen") vừa tới Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đầu thú. Chung là đàn em và tham gia cùng Bình đen trong vụ nổ súng trước cổng bến xe Vĩnh Niệm, xảy ra một năm trước.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đối tượng Nguyễn Bá Chung (SN 1987, trú phường Hải An, TP Hải Phòng) vừa tới cơ quan công an đầu thú để hợp tác với điều tra trong vụ án "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra một năm trước tại cổng bến xe Vĩnh Niệm.

Trước đó, vì mâu thuẫn nhỏ nên chiều 17/10/2024, Bùi Đức Bình (SN 1973, còn gọi là Bình đen) đã rủ 9 đàn em, trong đó có Nguyễn Bá Chung di chuyển bằng ô tô 16 chỗ và 3 xe máy mang theo 2 khẩu súng săn bắn đạn chì và 2 dao găm tập trung trước bến xe Vĩnh Niệm, số 18 Bùi Viện, phường Vĩnh Niệm (TP Hải Phòng) để tìm đánh anh N.T.A (SN 1978).

Bị can Nguyễn Bá Chung (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ nổ súng trước cổng Bến xe Vĩnh Niệm, xảy ra ngày 17/10/2024.

Tối cùng ngày, khi thấy anh N.T.A điều khiển ô tô Kia Seltos trong bến xe Vĩnh Niệm ra ngoài cổng, Bình đen cầm khẩu súng di chuyển đến gần rồi ngắm bắn 2 phát nhưng không trúng, làm vỡ cửa kính ghế phụ phía trước.

Anh T.A điều khiển xe bỏ chạy thì Bùi Đức Bình lên xe mô tô do đàn em điều khiển cùng cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 21/10/2024, Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Lê Chân bắt giữ Bùi Đức Bình để điều tra vụ nổ súng.

Ngày 26/10/2024, Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Đức Bình và 7 đối tượng về tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng", "Hủy hoại tài sản".

Bình đen và đàn em tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13/6/2025.

Ngày 13/6/2025, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bình đen về tội "Giết người", "Hủy hoại tài sản".

7 đàn em của Bình đen, gồm: Hoàng Viết Tiến (SN 1985, quê Thanh Hóa), Đào Viết Tiếp (SN 1992, quê Thái Bình), Nguyễn Hải Triều (SN 1974, quê Bắc Ninh); Hà Mạnh Tráng (SN 1983), Nguyễn Cao Cương (SN 1989),Nguyễn Đình Vọng (SN 1990) và Hà Minh Công (SN 1986, cùng ở Hải Phòng) đều bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Riêng Nguyễn Bá Chung và Đỗ Thế Tùng đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã, xử lý sau.

HĐXX sơ thẩm đã tuyên Bình đen 12 năm 6 tháng tù về 2 tội trên; 7 đàn em của Bình đen nhận tổng mức án 282 tháng tù.