Truy tố giang hồ đất cảng 'Bình đen'

TPO - Sáng 13/6, TAND TP Hải Phòng sẽ mở phiên tòa sơ thẩm vụ án giang hồ đất cảng "Bình đen" dùng súng săn bắn anh N.T.A trước cổng bến xe Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), xảy ra tháng 10/2024.

Ngày 12/6, TAND TP Hải Phòng thông tin, sáng 13/6 sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”, xảy ra tại bến xe Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Trong vụ án này, bị can Bùi Đức Bình (SN 1973, còn gọi là Bình đen) bị truy tố về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

7 bị can: Nguyễn Đình Vọng (SN 1990, quê Hải Dương), Hoàng Viết Tiến (SN 1985, quê Thanh Hóa), Đào Viết Tiếp (SN 1992, quê Thái Bình), Nguyễn Hải Triều (SN 1974, quê Bắc Ninh); Hà Mạnh Tráng (SN 1983), Nguyễn Cao Cương (SN 1989), Hà Minh Công (SN 1986, cùng ở Hải Phòng) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị can Nguyễn Bá Chung và Đỗ Thế Tùng hiện đã bỏ trốn do đó, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã, xử lý sau.

Theo cáo trạng, vì mâu thuẫn nhỏ nên chiều 17/10/2024, Bùi Đức Bình đã rủ 9 bị can nêu trên điều khiển ô tô 16 chỗ và 3 xe máy mang theo 2 khẩu súng săn bắn đạn chì và 2 dao găm tập trung trước bến xe Vĩnh Niệm, số 18 Bùi Viện, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để tìm đánh anh N.T.A (SN 1977, ở Hải Phòng).

Tối cùng ngày, khi thấy anh N.T.A điều khiển ô tô Kia Seltos trong bến xe Vĩnh Niệm ra ngoài cổng, Bình đen cầm khẩu súng di chuyển đến gần rồi ngắm bắn 2 phát nhưng không trúng, làm vỡ cửa kính ghế phụ phía trước.

Anh T.A điều khiển xe bỏ chạy thì Bùi Đức Bình lên xe mô tô của Vọng cùng cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo cáo trạng, việc sử dụng súng ở khoảng cách gần, bắn liên tiếp 2 phát về phía vùng đầu anh N.T.A tuy không trúng và anh N.T.A không chết là ngoài ý muốn của Bình đen.

Những người đi cùng Bình đen không được bàn bạc, thống nhất về việc sẽ dùng súng bắn anh N.T.A, hậu quả chết người không xảy ra. Tuy nhiên, hành vi tham gia cùng Bùi Đức Bình cầm theo hung khí, tụ tập trước cổng bến xe Vĩnh Niệm để đánh anh N.T.A đã gây náo loạn, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Bùi Đức Bình là đối tượng giang hồ cộm cán tại TP Hải Phòng, từng có tiền án về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Bình nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh vận tải khi tham gia đầu tư vào hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa tuyến Hải Phòng - Hà Nội.