Đam mê độc đáo của cô gái Gen Z: 7 năm tìm niềm vui từ 'nhuộm xương động vật'

SVO - Từ những ngày còn là sinh viên Luật, Cầm Diệp Linh (sinh năm 2000, Hà Nội) đã nuôi dưỡng niềm say mê đặc biệt với tiêu bản - một bộ môn vừa khoa học vừa nghệ thuật nhưng vẫn còn “kén người chơi” ở Việt Nam.

Từ sự tò mò đến niềm đam mê suốt 7 năm

Cơ duyên của Diệp Linh đến với tiêu bản bắt đầu từ một lần lướt mạng. Cô tình cờ bắt gặp những mẫu tiêu bản nhuộm xương hồng, xanh đầy màu sắc. “Ban đầu mình còn không hề biết đó là mẫu thật. Nhưng khi biết rồi thì tò mò, rồi bị cuốn vào lúc nào không hay.” - Linh nhớ lại. Từ những ngày đầu miệt mài tìm đọc tài liệu nước ngoài, xem đi xem lại video hướng dẫn trên YouTube, đến năm hai, năm ba đại học, cô đã có thể tự tin thử nghiệm nhiều gam màu mới và ngày càng say mê hơn với bộ môn đặc biệt này.

Diệp Linh đã giữ niềm đam mê tiêu bản đến năm thứ 7.

Nhưng không phải lúc nào đam mê cũng nhận được sự ủng hộ ngay từ đầu. Khi thấy con gái lột da động vật để làm tiêu bản, gia đình Linh đã phản đối dữ dội, thậm chí còn đập vỡ lọ tiêu bản. Linh bộc bạch: “Thời điểm ấy cũng rất khó khăn, mình phải ngưng làm một thời gian, sau là chuyển qua nhà bạn làm”. Giờ đây, khi thấy con gái kiên trì và thậm chí có thể chia sẻ kiến thức đến cộng đồng, ba mẹ cô đã dần chấp nhận.

Vẻ đẹp giao thoa giữa khoa học và nghệ thuật

Để tạo nên một tiêu bản hoàn chỉnh, Linh phải trải qua hàng loạt công đoạn tỉ mỉ và đầy thử thách: từ khâu thu thập mẫu, ngâm mẫu để làm trong suốt phần thịt, đến nhuộm màu xương và căn chỉnh. Mỗi mẫu thường mất ít nhất một tháng, có khi kéo dài ba tháng, thậm chí nửa năm mới hoàn thiện.

Chưa kể, bộ môn này còn có không ít “biến số”: mẫu gãy hỏng, hóa chất lại đòi hỏi sự cẩn trọng và tốn kém chi phí. Khi nói về những khó khăn, Linh tích cực chia sẻ: “Từ những mẫu xác thiếu sức sống như thế mà chính tay mình có thể biến thành một sản phẩm trưng bày đầy màu sắc, mang giá trị vĩnh viễn là điều khiến mình cảm thấy quá trình được đền đáp xứng đáng”.

“Phòng thực hành” nhỏ trong phòng ngủ đã ấp ủ đam mê lớn của Diệp Linh.

Ở Việt Nam, tiêu bản vẫn còn xa lạ đối với nhiều người, lại thường phải đối diện với những ánh nhìn hoài nghi cho rằng công việc này “máu lạnh”. Tuy nhiên, Linh nhìn tiêu bản dưới lăng kính khoa học và nghệ thuật - một cách để lưu giữ dấu vết của sự sống đã mất, đồng thời mở ra góc nhìn mới về cấu trúc cơ thể sinh vật: “Kỹ thuật nhuộm xương tiêu bản (Diaphonization) vốn được sinh ra vì khoa học, giúp các nhà nghiên cứu quan sát rõ hơn bộ khung xương bên trong động vật. Bản thân mình cũng luôn tuân thủ nguyên tắc: chỉ sử dụng những cá thể đã qua đời một cách tự nhiên. Vì thế, thay vì bận tâm đến định kiến, mình chọn tập trung vào giá trị mà tiêu bản có thể mang lại”. Hiện tại, bộ sưu tập tiêu bản của Linh đã lên đến hơn 100 bản, bao gồm nhiều loài từ mực, thằn lằn, rắn, tôm, cá ngựa, chuột, chim cút,...

“Gia tài” của Linh vô cùng đa dạng gồm rắn, ếch, chuột, mực, thằn lằn,...

Biến sở thích cá nhân thành niềm cảm hứng kết nối cộng đồng

Với Linh, tiêu bản trước hết là đam mê. “Khi nào quá tải mình sẽ tạm dừng, rồi lại tiếp tục. Vì mình không coi đây chỉ là công việc, mà là tình yêu. Mình sẽ vừa phát triển trong nước, vừa thử sức nhiều hơn với thị trường nước ngoài - nơi có sự quan tâm và đầu tư cho tiêu bản tốt hơn”.

Linh đang xây dựng kênh TikTok cá nhân để lan toả đam mê thú vị tới cộng đồng.

Phát triển kênh TikTok cá nhân “Thợ xác không chuyên” từ cuối tháng 6, Linh đã và đang từng ngày biến niềm say mê cá nhân thành nguồn cảm hứng, kết nối cộng đồng. Những video đầu tiên của cô đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, cho thấy sự tò mò và hứng thú của giới trẻ với bộ môn vốn còn lạ lẫm này. Linh kể: “Mình không ngờ những video của mình lại nhận được sự quan tâm của nhiều người đến vậy. Có rất nhiều bạn trẻ nhắn tin cho mình, muốn tìm hiểu thêm về cách làm, về hóa chất”.

Đứa con tinh thần của Diệp Linh.

Sắp tới, cô cùng các bạn chung đam mê dự định mở workshop dịp Halloween, để mọi người có thể tận tay trải nghiệm từng công đoạn và cảm nhận trọn vẹn sức hấp dẫn của tiêu bản. Có lẽ, chính niềm kiên trì và tình yêu đặc biệt ấy sẽ đưa Cầm Diệp Linh đi xa hơn nữa trên hành trình lan tỏa vẻ đẹp khoa học - nghệ thuật của tiêu bản, để từ một niềm say mê cá nhân, cô có thể góp phần viết tiếp câu chuyện của một cộng đồng mới mẻ nhưng hứa hẹn đầy tiềm năng tại Việt Nam.

Ảnh: Hoàng Vũ