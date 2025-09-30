Đại sứ Nam Phi tại Pháp qua đời, nghi ngã từ tầng cao khách sạn

TPO - Đại sứ Nam Phi tại Pháp Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa được tìm thấy đã tử vong dưới chân khách sạn Hyatt - một tòa nhà cao tầng ở Porte Maillot (phía tây Paris), tờ Le Parisien đưa tin ngày 30/9.

Đại sứ Nam Phi tại Pháp Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa

Đại sứ Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa đã được vợ báo mất tích sau khi bà nhận được một tin nhắn từ ông khiến bà lo lắng, tờ Le Parisien đưa tin.

Theo một số nguồn tin, ông được cho là đã thiệt mạng khi ngã từ tầng 22 của khách sạn.

Người phát ngôn của Cảnh sát Paris từ chối bình luận. Các cuộc gọi đến Đại sứ quán Nam Phi đều không được trả lời.

Trang web của đại sứ quán, cho biết Đại sứ Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa (58 tuổi) là Bộ trưởng Nghệ thuật và Văn hóa Nam Phi từ năm 2014 đến năm 2019, và tiếp tục phụ trách thêm lĩnh vực thể thao từ năm 2019 đến năm 2023.