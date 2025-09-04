Đá rơi làm biến dạng đường sắt gần ga Lạc Sơn

Theo ông Nguyễn Như Hòa, Trưởng ga Lạc Sơn, vụ đá rơi xảy ra vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng 4/9. Hàng chục khối đá từ trên cao rơi xuống khu vực đường tàu, trong đó có những khối đá nặng hàng tấn, khiến 2 ray tàu bị cong vênh.
Ngay sau khi xảy ra vụ đá rơi, ga Lạc Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường để xử lý. Theo ông Hòa, trước mắt, đơn vị sẽ tập trung máy móc, lực lượng để di chuyển những tảng đá rồi mới thay lại 2 đoạn ray bị hư hỏng.
Dự kiến, công tác khắc phục sự cố mất khoảng 6 giờ đồng hồ mới hoàn thành để cho tàu lưu thông qua lại.