Đà Nẵng sẽ là trung tâm dược liệu của cả nước và khu vực

TPO - "Quyết định 463 của Thủ tướng Chính phủ xác định Đà Nẵng là trung tâm dược liệu của cả nước, hướng đến mở rộng ra khu vực Đông Nam Á và thế giới. Đây là cơ chế đặc biệt của Trung ương và chỉ có Đà Nẵng được hưởng cơ chế này”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết.

Phát triển công nghiệp dược liệu công nghệ cao

Ngày 13/11, Sở KH&CN TP Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu 2025 với sự tham gia 500 đại biểu là các nhà khoa học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, startup, cơ quan quản lý.

Không gian giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp nông nghiệp – dược liệu của Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Với chủ đề “Hành trình thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực Nông nghiệp – Dược liệu”, Diễn đàn hướng đến kết nối bốn nhà – nhà trường, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp để khai thác tiềm năng dược liệu, phát triển nông nghiệp xanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đà Nẵng có hơn 1.000 loài thực vật làm thuốc, trong đó có nhiều loài trong Sách đỏ. Ngoài sâm Ngọc Linh, các cây dược liệu bản địa như: đẳng sâm, ba kích, giảo cổ lam, sa nhân, đinh lăng, cà gai leo, chè dây… đều có giá trị dược liệu và thị trường cao, có thể trở thành nguồn nguyên liệu chủ lực cho công nghiệp chế biến sâu.

Đặc biệt, vùng núi tây nam giáp Nam Trà My, Trà Linh có điều kiện phát triển vùng trồng và công nghiệp dược liệu công nghệ cao tại chỗ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết địa phương có những điều kiện, cơ chế thuận lợi để phát triển công nghiệp dược liệu.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hiện có 2 văn bản quan trọng đối với phát triển dược liệu ở địa phương. Đó là Quyết định 611 ngày 1/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Quyết định 463 ngày 28/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực.

“Trong đó, Quyết định 463 xác định Đà Nẵng là trung tâm dược liệu của cả nước, hướng đến mở rộng ra khu vực Đông Nam Á và thế giới. Đây là cơ chế đặc biệt của Trung ương và chỉ có Đà Nẵng được hưởng cơ chế này”, ông Bửu nói.

Được biết, năm 2026, Đà Nẵng dự kiến tổ chức Lễ hội Sâm Quốc tế nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm Sâm Ngọc Linh với hàng loạt sự kiện, hoạt động.

Liên kết để thương mại hóa sản phẩm

Theo TS Vũ Thị Bích Hậu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, trong tiến trình mở rộng không gian phát triển liên vùng giữa Đà Nẵng - miền Trung và Tây Nguyên, địa phương đang từng bước định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên ba trụ cột chiến lược: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.

Đà Nẵng có điều kiện phát triển vùng trồng và công nghiệp dược liệu công nghệ cao tại chỗ.

Đối với khu vực nông nghiệp, định hướng này thể hiện sự chuyển dịch từ “tăng sản lượng” sang “tăng giá trị”, từ mô hình canh tác truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tri thức, trong đó tri thức và công nghệ trở thành trung tâm của chuỗi giá trị gia tăng.

“Trong bối cảnh đó, ngành dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh “Quốc bảo của Việt Nam”, đang nổi lên như một lĩnh vực chiến lược có khả năng kết nối các giá trị khoa học, kinh tế và văn hóa, mở ra hướng phát triển mới gắn với tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế”, TS Hậu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, lĩnh vực dược liệu công nghệ cao của Đà Nẵng vẫn có nhiều thách thức khi quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ số mới ở giai đoạn đầu; liên kết 4 nhà còn lỏng lẻo; chưa thu hút được doanh nghiệp mạnh; chưa tận dụng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh…

TS Vũ Thị Bích Hậu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, Sở sẽ tham mưu cơ chế để doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của chuỗi giá trị.

"Để phát triển bền vững, yếu tố cốt lõi là phải thương mại hóa được các sản phẩm nông nghiệp và dược liệu. Đà Nẵng cần xây dựng được các vùng dược liệu lớn, đồng thời, phải có những cơ chế, chính sách đủ mạnh để thúc đẩy sản xuất. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu xây dựng cơ chế, tập trung hỗ trợ để doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của chuỗi giá trị", TS Hậu nói.