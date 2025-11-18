Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng có Trung tâm Trọng tài Thương mại quốc tế

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc hình thành Trung tâm Trọng tài Thương mại quốc tế tạo dựng cấu phần quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý - kinh doanh của Đà Nẵng, đồng hành cùng thành phố trong tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và phát triển kinh tế số.

Ngày 18/11, Trung tâm Trọng tài Thương mại quốc tế APEC VN (gọi tắt là APEC VN) - chi nhánh Đà Nẵng chính thức ra mắt.

tp-trung-tam-trong-tai-apec-1.jpg
Trung tâm Trọng tài Thương mại quốc tế APEC VN ra mắt. Ảnh: Giang Thanh

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, việc hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý - kinh doanh của địa phương cũng như hình thành các thiết chế pháp lý chuyên nghiệp, độc lập nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, bảo vệ hoạt động đầu tư, giải quyết tranh chấp trung lập, minh bạch, chuyên nghiệp là xu hướng tất yếu.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đầu tàu kinh tế miền Trung và hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng rất cần những định chế pháp lý hiện đại, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và thân thiện với doanh nghiệp.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ luôn xem việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận pháp lý, sở hữu trí tuệ, quản trị rủi ro… là một phần quan trọng trong nhiệm vụ.

Hiện, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng đang triển khai các hoạt động kết nối các chuyên gia pháp lý, sở hữu trí tuệ, công nghệ với doanh nghiệp, startup; tổ chức các khóa đào tạo về pháp lý trong đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, bảo vệ tài sản trí tuệ…; mở rộng mạng lưới hợp tác với các viện trường, các tổ chức trọng tài, các hiệp hội doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá những hoạt động này hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp pháp lý và quản trị, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn và hiệu quả. Đây chính là nền tảng để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ trong thực tiễn.

tp-trung-tam-trong-tai-apec-2.jpg
Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng, Đà Nẵng rất cần những định chế pháp lý hiện đại, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch.

“Việc hình thành Trung tâm Trọng tài Thương mại quốc tế giúp doanh nghiệp có phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp thông lệ quốc tế; củng cố niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài, hỗ trợ thu hút đầu tư; tạo dựng cấu phần quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý - kinh doanh; đồng hành cùng Đà Nẵng trong tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và phát triển kinh tế số”, ông Hồng nói.

Ông Đỗ Văn Chước - Chủ tịch kiêm Giám đốc APEC VN - yêu cầu, Ban giám đốc chi nhánh Đà Nẵng chủ động thiết lập, cũng như tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng trên địa bàn TP. Đà Nẵng; đặc biệt là Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

“Ngoài ra, cần phải mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhằm từng bước đưa hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải thương mại đi vào chiều sâu, thực chất, phục vụ hiệu quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước”, ông Chước nói.

APEC VN là tổ chức được Bộ Tư pháp thành lập có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại và hòa giải thương mại trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Trung tâm đã xây dựng mạng lưới hoạt động tại TP. HCM, Cần Thơ và đặc khu Phú Quốc trước khi mở rộng đến Đà Nẵng.

Giang Thanh
#trọng tài thương mại #Đà Nẵng #APEC VN #trung tâm tài chính quốc tế #đầu tư #pháp lý #Trung tâm tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng

