Đà Nẵng có 19 điểm bán hàng bình ổn giá dịp Tết

TPO - 19 điểm bán hàng bình ổn giá các mặt hàng gia súc, gia cầm (thịt heo, thịt bò, trứng,…) được triển khai tại 7 quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng từ ngày 6/2 đến 8/2.

Sáng 6/2, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng bắt đầu triển khai 19 điểm bán hàng bình ổn giá các mặt hàng gia súc, gia cầm (thịt heo, thịt bò, trứng,…) trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Các điểm bán hàng bình ổn giá được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 6/2 đến ngày 8/2, nhằm ngày 27 - 29 tháng Chạp âm lịch). Thời gian bán bắt đầu từ 6h30 đến 11h30 hằng ngày.

Cụ thể, trên địa bàn quận Hải Châu sẽ tổ chức 5 điểm bán tại: Số 407 Trưng Nữ Vương, chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa và số 36 Lương Nhữ Hộc. Trên địa bàn quận Thanh Khê có 4 điểm bán tại: số 139 Kỳ Đồng, số 262 Cù Chính Lan, số 178 Trần Cao Vân và chợ Phú Lộc.

Quận Sơn Trà có 2 điểm bán ở UBND phường Thọ Quang và số 33 Nguyễn Duy Hiệu. Tại quận Ngũ Hành Sơn cũng có 2 điểm bán tại chợ Bắc Mỹ An và chợ Non Nước. Quận Cẩm Lệ tổ chức 3 điểm bán tại các chợ: Cẩm Lệ, Hòa Cầm và Hòa An. Ở huyện Hòa Vang, Sở Công Thương tổ chức điểm bán ở khu phố chợ Hòa Phong.

Các mặt hàng được bán với giá bình ổn, niêm yết công khai, cụ thể: Thịt mông heo 90 nghìn đồng/kg, thịt vai heo 80 nghìn đồng/kg, thịt ba chỉ 120 nghìn đồng/kg, thịt bò đùi 230 nghìn đồng/kg, thịt bò phô 250 nghìn đồng/kg, thịt bò sườn 150 nghìn đồng/kg, trứng gà 20 nghìn đồng/vỉ.

Ngoài ra, Sở còn triển khai thêm 5 điểm bán gạo bình ổn giá với mức giá ưu đãi từ 10 - 15%, áp dụng chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1… Các điểm bán gạo bình ổn giá được triển khai ở chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Bắc Mỹ An và chợ Cẩm Lệ.

Năm nay, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về các điểm bán hàng bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán thông qua tin nhắn điện thoại, zalo Tổng đài 1022, các nhóm zalo cộng đồng, zalo tổ dân phố…

Nhận được tin nhắn thông báo của UBND TP từ hôm qua, bà Phan Thị Mười (phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) tranh thủ đi chợ sớm để mua thịt heo bình ổn giá.

“Thời điểm cận Tết, mặt hàng nào cũng tăng giá. Có những điểm bán bình ổn như thế này, tôi có thể an tâm mua sắm, đảm bảo về cả chất lượng và giá thành. Mô hình này thực sự rất thiết thực với người dân”, bà Mười nói.

Trước đó, để đảm bảo cân đối cung cầu một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết, Sở Công Thương cũng tổ chức 3 đợt đưa hàng phục vụ đồng bào miền núi huyện Hòa Vang tại các xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh.

Các hoạt động đưa hàng phục vụ đồng bào miền núi tập trung vào các mặt hàng Tết gồm: bánh kẹo các loại, nước giải khát, mứt, đồ khô, quần áo... với mức giá cam kết thấp hơn giá bán lẻ từ 5-10%.