Cựu Thủ tướng Anh tham gia tuần hành chống chủ nghĩa bài Do Thái

TPO - Ngày 26/11 (theo giờ Anh), cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng một số chính trị gia, người nổi tiếng ở nước này đã tham gia tuần hành chống chủ nghĩa bài Do Thái ở trung tâm thủ đô London, một ngày sau khi cuộc biểu tình phản đối Israel quy mô lớn diễn ra tại đây.

Khoảng 60.000 đã tham gia cuộc tuần hành chống chủ nghĩa bài Do Thái đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas nổ ra. Cuộc tuần hành do tổ chức “Chiến dịch chống chủ nghĩa bài Do Thái” (Campaign Against Antisemitism) tổ chức, trong bối cảnh số vụ phạm tội do thù ghét cộng đồng người Do Thái ở London tăng mạnh trong thời gian qua.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cùng gia đình tham gia cuộc tuần hành, bắt đầu từ Tòa án Công lý Hoàng gia Anh (RCJ), rồi qua trụ sở Văn phòng Chính phủ Anh (Whitehall) và kết thúc ở Quảng trường Quốc hội (phía tây bắc Cung điện Westminster) trong khoảng thời gian từ 1h30 đến 3h chiều.

Cùng tham gia với ông Johnson có một số nhân vật cấp cao trong Chính phủ Anh, như: Giáo sĩ trưởng Giáo đoàn Do Thái Thống nhất của Khối thịnh vượng chung Sir Ephraim Mirvis, và một số người nổi tiếng khác, bao gồm nữ diễn viên Anh gốc Do Thái Tracy-Ann Obermann, nữ MC Rachel Riley, diễn viên hài David Baddiel và luật sư hình sự Robert Rinder.

Những người tham gia tuần hành giơ những bảng hiệu ghi thông điệp: “Vai kề vai với người Anh gốc Do Thái”, “Bây giờ là lúc không bao giờ lặp lại”, và “Không tha thứ cho hành vi bài Do Thái”. Cảnh sát Đô thành London (Met) cũng hiện diện trong suốt cuộc tuần hành để đảm bảo an ninh và bắt giữ những người có hành động quá khích.

Met thông báo đã bắt giữ hai người, bao gồm người sáng lập tổ chức cực hữu Liên đoàn Phòng vệ Anh (EDL) Tommy Robinson, người từng đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối Israel nhân ngày Kỷ niệm Ngừng bắn kết thúc Thế chiến thứ nhất hôm 11/11, cùng một người đàn ông có những phát ngôn bài Do Thái khi đoàn biểu tình rời khỏi Whitehall.

Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát tại Vương quốc Anh đã phải đối mặt với những áp lực không hề nhỏ trong việc kiểm soát các cuộc biểu tình phản đối Israel và nhận không ít chỉ trích từ các nghị sĩ, bao gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman.

Buổi tuần hành hôm qua cũng là sự kiện có tính chất tương tự lớn nhất kể từ năm 1936, khi những người Do Thái cùng công nhân người Ai-len đã chặn đứng cuộc tuần hành của đảng phát xít Anh (BUF) ở phía đông thủ đô London, nơi sinh sống của nhiều người Do Thái thời điểm đó. Sự kiện được biết đến với tên gọi Trận chiến phố Cable (Battle of Cable Street).

