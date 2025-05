Cứu thành công nam thanh niên ngã từ cầu Việt Trì xuống sông Lô

TPO - Công an Phú Thọ vừa phối hợp với người dân kịp thời cứu nam thanh niên không may ngã từ cầu Việt Trì xuống sông Lô.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an phường Bạch Hạc (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vừa phối hợp với người dân kịp thời cứu một nam thanh niên không may ngã từ cầu Việt Trì xuống sông Lô.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 20/5, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì nhận được tin báo từ người dân về việc có một nam thanh niên điều khiển xe máy lên cầu Việt Trì (thuộc tổ 2, phố Phong Châu, phường Bạch Hạc), bất ngờ ngã từ trên cầu xuống sông Lô.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bạch Hạc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm dọc hai bên bờ sông. Đồng thời, lực lượng chức năng huy động các hộ dân làm nghề vận tải đường thủy sử dụng xuồng máy tiếp cận khu vực nạn nhân gặp nạn.

Đến khoảng 15 giờ 35 phút, người dân trên địa bàn đã cứu, vớt được nạn nhân.

Bước đầu thanh niên cho biết, tên là P.T.H (sinh năm 2000, ở Quảng Yên, Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Do trời nắng nóng, khi di chuyển đến khu vực cầu Việt Trì, H cảm thấy trong người mệt mỏi nên dừng xe trên cầu để nghỉ, khi đứng cạnh lan can thành cầu đã bị ngã xuống sông Lô.

Sau khi H ổn định sức khỏe, Công an phường Bạch Hạc đã liên hệ, bàn giao anh H cho gia đình chăm sóc.