Thót tim khoảnh khắc xe tải đâm gãy lan can cầu, rơi xuống sông

TPO - Chiếc xe tải đang di chuyển trên đường thì bất ngờ mất lái, đâm gãy lan can cầu rồi rơi xuống sông, lật nghiêng.

Chiều 23/4, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi chiếc xe tải đâm gãy lan can cầu rồi rơi xuống sông.

Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, khoảng 9h50 sáng cùng ngày, một xe tải (chưa rõ biển kiểm soát và người điều khiển) đang di chuyển trên tuyến đường liên thôn. Khi đi qua cầu Tân Thành, tài xế bất ngờ mất lái, đâm gãy lan can rồi lao xuống sông, lật nghiêng. Rất may tài xế sau đó đã thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cẩu chiếc xe lên bờ.

Chính quyền địa phương đang xác định thiệt hại và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện đi lại, lan can cầu đã được rào lại, gia cố bằng thép.