Nhìn gần khoảnh khắc robot đào hầm 'Thần tốc' xuyên lòng đất tiến vào ga Cát Linh

TPO - Chiều nay 8/3 tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội), các lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc như mô tô dẫn đoàn, đội hình hộ tống, huấn luyện cảnh khuyển, kỵ binh... thể hiện kỹ năng, chiến thuật chuyên nghiệp khiến người dân không ngớt khen ngợi.

TPO - Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hơn 2.000 chị em là nữ cán bộ, công nhân viên chức ngành than cùng về Quảng trường 30 tháng 10, TP Hạ Long để hưởng ứng ngày hội áo dài do Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức.