Sông Lô lộ đá ngầm, Công an khuyến cáo khẩn

TPO - Sông Lô cạn trơ đáy, lộ nhiều bãi đá ngầm nên Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tham gia giao thông đường thủy tuân thủ quy định an toàn, neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, không cản trở, lấn chiếm luồng chạy tàu, phòng ngừa tai nạn xảy ra.