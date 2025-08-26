Cựu sinh viên Ngoại thương và khát vọng định nghĩa 'cái đẹp' tại Hoa hậu Sinh viên 2025

SVO - Nguyễn Hương Linh, sinh năm 2000, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, sắp tới sẽ theo học tại Trường Sư phạm Quốc lập Đài Bắc (Đài Loan). Không chỉ nổi bật ở học tập, Linh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục và từ thiện. Trong thời gian chờ nhập học, cô ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên 2025 với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ”, lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp chân chính từ trí tuệ, đạo đức và phẩm hạnh.

Từ Ngoại thương đến giấc mơ Đài Loan, hành trình theo đuổi tri thức và giáo dục

Trong suốt những năm tháng gắn bó tại Trường Đại học Ngoại thương, Linh có cơ hội học tập trong một môi trường năng động, nơi mỗi sinh viên đều mang trong mình khát vọng lớn. Không chỉ tập trung vào chuyên ngành, cô còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, dự án cộng đồng và đặc biệt chú trọng rèn luyện khả năng ngoại ngữ.

Với Hương Linh, Trường Đại học Ngoại thương là một dấu mốc quan trọng nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối, bởi hai năm phải học online do dịch bệnh khiến tuổi trẻ chưa được trải nghiệm trọn vẹn. Tuy vậy, cô nhìn nhận đây là khoảng thời gian quý giá giúp mình trưởng thành hơn, biết tự kỷ luật, tự tìm tòi và nuôi dưỡng ước mơ đi xa hơn trong lĩnh vực giáo dục. Chính hành trang ấy giúp Linh tự tin bước sang một giai đoạn mới – chuẩn bị nhập học tại Trường Sư phạm Quốc lập Đài Bắc, nơi cô kỳ vọng sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, trải nghiệm văn hóa và hoàn thiện bản thân cả về chuyên môn lẫn nhân cách.

Hương Linh tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương.

Chia sẻ về lựa chọn Đài Loan để tiếp tục theo đuổi tri thức, đặc biệt trong lĩnh vực sư phạm, Linh cho biết: “Trong quá trình đi làm, mình có cơ hội được gặp những start up rất trẻ ở bên Đài Loan và được làm việc, chia sẻ với họ. Ngoài việc rất ngưỡng mộ họ về mặt chuyên môn, mình còn bị ảnh hưởng bởi tính cách chính trực, đạo đức cao thượng và cách làm việc chỉn chu, sắp xếp hệ thống, giải quyết nhanh gọn”. Với niềm đam mê giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ, Linh nhận ra học một ngôn ngữ mới không chỉ cần kỷ luật mà còn đòi hỏi tình yêu với văn hóa của đất nước đó.

Cô chia sẻ: “Tiếng Trung là một thứ tiếng rất nội hàm và khó. Nhưng mình nghĩ, khi nắm trong tay ngôn ngữ này, tính cách của mình cũng sẽ thay đổi, có chiều sâu và mang đầy nét truyền thống đạo đức của người Đài Loan”. Trước đó, Linh đã có gần ba năm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, phát triển một dự án tiếng Anh với phương pháp học logic dành riêng cho người Việt. Chính nền tảng này khiến cô càng khao khát thử thách bản thân với một ngôn ngữ tượng hình để kiểm chứng và hoàn thiện cách tiếp cận.

Hương Linh tham gia cuộc thi Hoa hậu Sinh viên 2025.

Sống trọn “Thanh xuân rực rỡ” và lan tỏa vẻ đẹp nội tâm

Trong quãng thời gian chờ nhập học tại Trường Sư phạm Quốc lập Đài Bắc, Hương Linh đã lựa chọn một dấu ấn đặc biệt cho tuổi trẻ của mình: tham gia cuộc thi Hoa hậu Sinh viên 2025 với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ”. Với Linh, đây là cách để sống lại những năm tháng còn dang dở thời sinh viên.

Đến với cuộc thi, Hương Linh không đặt nặng mục tiêu giành danh hiệu mà coi đây là cơ hội để trải nghiệm, thể hiện bản thân và gửi gắm một thông điệp nhân văn về cái đẹp. Cô khẳng định: “Cái đẹp thực sự là từ nội tâm, từ đạo đức và phẩm hạnh”. Theo Linh, trong nhịp sống hiện đại, nhiều bạn trẻ lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện vẻ ngoài. “Điều đó không sai, ai cũng xứng đáng được sống tốt hơn nhờ có vẻ ngoài hoàn hảo hơn. Nhưng mình không chắc hệ lụy sau này của việc phẫu thuật có tốt hay không. Ngược lại, mình chưa từng gặp ai dịu dàng, hiền lành, tâm hướng thiện mà lại có ngoại hình xấu cả”, Linh chia sẻ.

Hương Linh trong tà áo dài.

Cô kể rằng bản thân từng gặp nhiều người phụ nữ giản dị, mộc mạc, tuy không hào nhoáng nhưng lại toát lên vẻ đẹp truyền thống: “Họ ăn nói nhỏ nhẹ, kính trên nhường dưới, tâm hướng thiện và luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến lợi ích bản thân. Đó là điều làm họ đẹp rạng rỡ từ bên trong chứ không phải nhờ vẻ bề ngoài”.

Hiện tại, cô đang trong giai đoạn tập luyện với cường độ cao để bước vào “nhà chung”. Với Linh, đây là cơ hội để hòa quyện giữa sự tươi mới của tuổi 18 và sự sâu sắc ở tuổi 24. “Đúng với chủ đề năm nay ‘Thanh xuân rực rỡ’, mình muốn tận dụng từng giây từng phút trong khoảng thời gian tham gia cuộc thi để truyền tải thông điệp này đến khán giả”, Linh chia sẻ.

Khác với nhiều người xem thi sắc đẹp là cuộc cạnh tranh, Hương Linh chọn tiếp cận bằng tinh thần học hỏi và sẻ chia. Cô trân trọng cơ hội tham gia, mong muốn cùng các thí sinh tạo nên một mùa Hoa hậu Sinh viên Việt Nam thành công, trong sự đoàn kết và công tâm của ban giám khảo.

Hương Linh tham gia giao lưu, hội thảo start-up tại Đài Loan.

Thanh xuân là để cống hiến và lan tỏa nhân văn

Ngoài học tập và tham gia Hoa hậu Sinh viên 2025, Hương Linh vẫn dành nhiều tâm huyết cho giáo dục và thiện nguyện. Cô từng tổ chức chương trình phát cơm cho người vô gia cư, dạy học cho trẻ em vùng sâu cùng tình nguyện viên quốc tế. Linh thường tự hỏi vì sao có người sinh ra được đủ đầy, nhưng cũng có người lại thiếu ăn thiếu mặc, chịu nhiều bất công. Chính điều đó thôi thúc cô coi cuộc thi lần này như một cơ hội để sống vì cộng đồng nhiều hơn là để khẳng định bản thân.

Trong ký ức của Hương Linh, hành trình phát cơm cho người vô gia cư ở Sài Gòn là trải nghiệm khó quên. Dù mưa gió nguy hiểm, cô vẫn kiên trì vì tin rằng chút nỗ lực có thể giúp nhiều người bớt khổ. Bên cạnh đó, Linh trân trọng những ngày dạy tiếng Anh cho học sinh “mất gốc”. Cô thích “biến đá thành ngọc”, hạnh phúc khi thấy các em phát âm đúng từng câu, bởi với cô, vẽ hoa trên tờ giấy trắng luôn đẹp hơn.

Hương Linh tham gia hoạt động phát cơm từ thiện.

Hương Linh nhắn nhủ giới trẻ: Hãy dũng cảm sống hết mình, bởi tuổi trẻ là thời gian quý giá để thử, sai và trưởng thành. Nếu có ước mơ, hãy chuẩn bị nghiêm túc và nuôi dưỡng ý chí bền bỉ. Thành công không chỉ là vị trí đạt được, mà còn là giá trị bạn lan tỏa cho cộng đồng. Dù đi đâu, hãy luôn giữ bản sắc Việt để tự tin vươn ra thế giới, và khi trở về, biến trải nghiệm thành sự cống hiến cho quê hương.

(Ảnh: NVCC)