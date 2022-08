Cuối tháng, học sinh nhiều nơi sẽ tựu trường

TP - Theo quy định, Bộ GD&ĐT chỉ công bố khung chương trình năm học, trong đó thống nhất học sinh trên toàn quốc sẽ khai giảng ngày 5/9. Các địa phương sẽ căn cứ tình hình thực tế đã có kế hoạch thời gian năm học phù hợp, đảm bảo 35 tuần thực học/ năm.

Đã có hàng chục địa phương công bố lịch học sinh sẽ tựu trường, trong đó điểm chung là ưu tiên học sinh lớp 1 có thêm thời gian làm quen với trường, lớp trước khi khai giảng năm học mới.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2022-2023, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường ngày 22/8, học sinh các khối lớp khác sẽ tựu trường muộn hơn 1 tuần. Hà Nội cũng là địa phương có nhiều quận, huyện cho học sinh tiểu học, THCS học câu lạc bộ hè từ đầu tháng 8 nhằm bù đắp kiến thức thiếu hụt trong năm ngoái do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Trong đó, học sinh được ôn lại kiến thức các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đối với tiểu học; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ đối với bậc THCS.

Ngoài ra, các nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh tham gia tạo không khí vui tươi, phấn khởi cũng như có sự gắn kết trước khi bước vào năm học mới.

Tại TPHCM, trẻ mầm non tựu trường sớm nhất là 31/8; tiếp theo học là học sinh tiểu học, THCS, THPT đến trường từ ngày 22/8. Tỉnh Quảng Nam cho học sinh các cấp tựu trường từ ngày 1/9. Tại Nghệ An, học sinh các cấp từ mầm non đến THPT sẽ tựu trường từ ngày 29/8.

Tại tỉnh Trà Vinh, học sinh các cấp tựu trường từ ngày 29/8, trong khi bậc tiểu học đến trường sớm hơn 1 tuần. Tại tỉnh Bình Định, học sinh tất cả các cấp tựu trường trong một ngày (29/8), riêng học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên tựu trường sau lễ khai giảng 1 tuần. Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo học sinh các lớp nhỏ tuổi gồm lớp 1, 2 và đầu cấp lớp 10 tựu trường ngày 22/8; các khối lớp còn lại tựu trường ngày 29/8.

Tỉnh Hà Giang cho học sinh tất cả các cấp đến trường chuẩn bị cho năm học mới từ ngày 25/8.

Theo lãnh đạo các Sở GD&ĐT các địa phương, dù học sinh lớp 1 được tựu trường trước lễ khai giảng 2 tuần nhưng nhà trường hoàn toàn không dạy chương trình năm học mới trong thời gian này. Thay vào đó, học sinh lớp 1 sẽ có thời gian làm quen với cô giáo, bạn bè, thiết lập các thói quen mới khác biệt với trường mẫu giáo để ngay sau lễ khai giảng năm học mới có thể tự tin học chương trình lớp 1.