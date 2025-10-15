Cùng dân tộc thực thi một lời thề

TP - “Khi nói về mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc, Tổng Bí thư đã gọi đây là “lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân.

Mục tiêu phát triển của đất nước từ một khái niệm vĩ mô trở thành một khát vọng, động lực thôi thúc hành động trong mỗi người dân”, ông Trần Khắc Tâm (Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng (cũ) nói như vậy khi trao đổi với Tiền Phong về niềm tin của doanh nhân với quyết sách lớn của Đảng, lãnh đạo đất nước. Ông cho rằng, khát vọng đó là “sự tiếp nối tất yếu của lịch sử”.

1. Thưa ông, ông vừa là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, vừa là doanh nhân đang trưởng thành cùng đất nước, ông cảm nhận thế nào về bài phát biểu của Tổng Bí thư ngày 2/9/2025, đặc biệt là về mục tiêu, lời thề danh dự: Đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc?

Bài phát biểu của Tổng Bí thư ngày 2/9/2025 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là một diễn văn kỷ niệm thông thường. Đó là một lời hiệu triệu, một bản tuyên ngôn về khát vọng của cả một dân tộc trong kỷ nguyên mới. Sau 80 năm đất nước giành độc lập, lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, tôi cảm nhận được sự rung động sâu sắc, vừa tự hào về chặng đường đã qua, vừa thấy rõ trách nhiệm lớn lao trước tương lai.

Điều tôi ấn tượng nhất là khi nói về mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc, Tổng Bí thư đã gọi đây là “lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân”. Điều này có nghĩa, trở thành một quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc không chỉ là mục tiêu kinh tế - xã hội đơn thuần, mà đã được nâng lên thành cam kết thiêng liêng, một sứ mệnh mà thế hệ hôm nay phải gánh vác. Mục tiêu phát triển của đất nước từ một khái niệm vĩ mô thành một khát vọng, động lực thôi thúc hành động trong mỗi người dân. Khát vọng Việt Nam 2045, theo cách đó, không phải là một giấc mơ xa vời mà là sự tiếp nối tất yếu của lịch sử, sự kết tinh của ý chí và bản lĩnh Việt Nam đã được tôi luyện qua muôn vàn thử thách.

Bài phát biểu đã khơi dậy trong chúng tôi niềm tin mãnh liệt rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chúng ta hoàn toàn có thể biến khát vọng đó thành hiện thực. Bài phát biểu cũng định vị lại vai trò của doanh nhân: Chúng tôi không chỉ làm kinh tế, mà đang cùng toàn dân tộc thực thi một lời thề danh dự với tiền nhân và các thế hệ tương lai, đồng kiến tạo một chương mới trong lịch sử dân tộc.

Thành phố Cần Thơ sau khi sáp nhập Sóc Trăng

2. Trong mục tiêu lớn của đất nước đó, cùng với nhiều nghị quyết khuyến khích, ủng hộ doanh nghiệp (cả doanh nghiệp tư nhân) lớn mạnh, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Theo ông, DN tư nhân đang được tạo điều kiện, mở ra những cơ hội, được tạo thêm những động lực quan trọng, thiết thực thế nào để phát triển trong giai đoạn mới?

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, cùng với những định hướng sâu sắc của Tổng Bí thư, thực sự là một thời khắc “phá băng” mang tính lịch sử đối với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân. Đây không chỉ là những chính sách hỗ trợ thông thường, mà là sự thay đổi nền tảng về tư duy, tạo ra một không gian phát triển hoàn toàn mới với những động lực quan trọng và thực chất.

Động lực lớn nhất đến từ sự cởi trói về tâm lý và tư tưởng. Lần đầu tiên, kinh tế tư nhân được xác định là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế, và Đảng yêu cầu phải xóa bỏ triệt để mọi định kiến, thái độ phân biệt đối xử. Việc chuyển từ tư duy “quản lý” sang “đồng hành”, coi doanh nghiệp là “đối tác” kiến tạo đất nước đã tạo ra một sự an tâm chưa từng có. Chúng tôi cảm nhận được sự tin tưởng và tôn trọng từ cấp lãnh đạo cao nhất. Niềm tin chính trị này là nền tảng vững chắc nhất, còn quý hơn cả những ưu đãi về vật chất.

Động lực thứ hai, mang tính then chốt, là sự bảo đảm về an toàn pháp lý. Trong nhiều năm, nỗi lo sợ về việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự đã như một “bóng ma” kìm hãm sự táo bạo của doanh nhân, khiến chúng tôi luôn hoạt động trong một “vùng xám pháp lý”. Nghị quyết 68 đã tháo “ngòi nổ” này bằng một nguyên tắc đột phá: Không hình sự hóa các giao dịch dân sự - kinh tế; ưu tiên các biện pháp kinh tế, hành chính để khắc phục sai phạm; và đặc biệt, khi một quy định pháp luật có thể hiểu theo hai hướng, thì cương quyết lựa chọn hướng không xử lý hình sự.

Đây là một “cam kết” chính trị vô cùng mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp tự tin đầu tư lớn, đầu tư dài hạn mà không phải nơm nớp lo sợ rủi ro pháp lý bất định.

Cuối cùng là những động lực thực tiễn, cụ thể hóa bằng việc khơi thông các nguồn lực. Nghị quyết đã chỉ thẳng vào ba điểm nghẽn lớn nhất mà doanh nghiệp tư nhân đang đối mặt: Vốn, đất đai và thị trường. Giải pháp cho vấn đề này cũng được đưa ra rất cụ thể.

Ông Trần Khắc Tâm (thứ 2 từ phải qua) Ảnh: Như Ý

3. Trong 80 năm chặng đường phát triển của đất nước tính từ năm 1945, giai đoạn nào doanh nghiệp tư nhân cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển, dù có nhiều thăng trầm. Theo ông, doanh nghiệp tư nhân có cần thêm sự hỗ trợ, khuyến khích, động viên nào cụ thể hơn nữa?

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, đặc biệt là gần 40 năm đổi mới vừa qua, dù có nhiều thăng trầm, song kinh tế tư nhân ở giai đoạn nào cũng có những đóng góp không thể phủ nhận cho sự phát triển của đất nước. Chặng đường lịch sử đã qua cũng cho thấy sự động viên, khuyến khích bằng chủ trương là rất quan trọng, nhưng để tạo ra sự phát triển bền vững, cần hơn lúc này là những cơ chế cụ thể, mang tính pháp lý cao nhất.

Sự hỗ trợ quan trọng nhất và cấp thiết nhất là nhanh chóng “thể chế hóa” tinh thần của Nghị quyết 68 thành luật. Tôi và cộng đồng doanh nghiệp tha thiết kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm nghiên cứu, xây dựng và ban hành đạo luật về phát triển kinh tế tư nhân. Một đạo luật như vậy sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng, minh bạch trong tiếp cận các nguồn lực như đất đai, vốn tín dụng, tài nguyên, không phân biệt giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, hay doanh nghiệp FDI. Một đạo luật như vậy cũng sẽ chấm dứt cơ chế “xin - cho” đã tồn tại từ lâu trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

4. Nước ta đã dành riêng một ngày - Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm để động viên khuyến khích giới kinh doanh. Trong những ngày cụ thể này hằng năm, cá nhân ông và nhiều doanh nhân khác cảm nhận, đánh giá thế nào về ý nghĩa của ngày này với doanh nhân?

Với tôi, Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, là sự ghi nhận chính thức của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với một lực lượng từng có thời gian dài chưa được nhìn nhận đúng vai trò. Việc có một ngày kỷ niệm riêng, tròn 20 năm vào năm 2024, giống như một “tờ giấy khai sinh” chính thức, khẳng định vị thế của doanh nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Ông Trần Khắc Tâm: Mục tiêu phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp vào những năm tới là lớn, đòi hỏi một chiến lược quốc gia toàn diện và sự vào cuộc của toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải hành động đồng bộ trên cả hai phương diện: gieo mầm để gia tăng số lượng và vun trồng để nâng cao chất lượng. Để gia tăng số lượng, phải tiếp tục quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, làm cho việc thành lập doanh nghiệp trở nên dễ dàng, nhanh chóng và ít tốn kém nhất có thể. Quan trọng hơn, phải tạo ra cú hích mạnh mẽ để khuyến khích 5 triệu hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Nhiều người trong số họ vẫn có tâm lý “không muốn lớn” vì ngại thủ tục phức tạp, sợ thanh tra, kiểm tra. Do đó, cần có một cơ chế thuế, kế toán siêu đơn giản dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, để họ thấy rằng việc “chính thức hóa” mang lại nhiều lợi ích hơn là phiền phức. Cùng với đó, chúng ta cần gieo mầm tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm chủ trong thế hệ trẻ ngay từ ghế nhà trường...

Ngày này có ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi nhận thức xã hội. Nó góp phần xóa bỏ những định kiến, cái nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí đố kỵ với người giàu, vốn còn tồn tại trong xã hội. Khi doanh nhân được vinh danh, đó là lời khẳng định mạnh mẽ rằng, làm giàu chân chính, tuân thủ pháp luật không chỉ là mưu cầu cá nhân mà còn là hành động yêu nước, là đóng góp thiết thực cho mục tiêu chung.

Với chúng tôi, 13/10 hằng năm còn là dịp để soi lại mình. Những lời chúc mừng, sự tôn vinh luôn đi kèm với lời nhắc nhở về trách nhiệm: Trách nhiệm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, minh bạch, có văn hóa; trách nhiệm chăm lo cho người lao động, bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng.

Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ doanh nhân có lòng yêu nước, có khát vọng phụng sự đất nước. Ngày 13/10 là dịp để chúng tôi tự vấn xem mình đã làm được gì để xứng đáng với vai trò là những “chiến sỹ trên mặt trận kinh tế”. Đó là ngày của niềm tự hào, nhưng cũng là ngày của trách nhiệm lớn lao.