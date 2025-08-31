Cú ngã ngựa không ai ngờ tới

Theo 163, những ngày qua, khán giả bất ngờ khi nhiều nữ diễn viên trẻ của Trung Quốc vướng ồn ào đời tư. Đặc biệt là trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995, hai cái tên nổi bật nhất là Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư cùng ngã ngựa. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho rằng việc cả hai ngôi sao đều dính phốt sẽ làm cho cục diện của dàn tiểu hoa thay đổi nhanh chóng, là cơ hội cho những người khác.

Triệu Lộ Tư "phát điên"

Theo 163, trước khi Triệu Lộ Tư vướng ồn ào bệnh tật, cô và Ngu Thư Hân đang tranh nhau vị trí nữ diễn viên nổi bật nhất của thế hệ 95. Trong đó, Triệu Lộ Tư có lượng người hâm mộ cực kỳ cuồng nhiệt. Trên nền tảng Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu), lượng người theo dõi Triệu Lộ Tư còn cao hơn các đàn chị đã nổi tiếng lâu năm như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tuy nhiên, cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư đột ngột phát bệnh nặng và phải dừng quay phim Tình nhân. Sau đó, cô và công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu có nhiều động thái chỉ trích lẫn nhau. Triệu Lộ Tư lên mạng tố cáo công ty ép cô phải trả phí đền bù hợp đồng. Nữ diễn viên cho biết cô bị ốm nhưng công ty lại cho rằng hành xử quái lạ, bị điên, khiến Lộ Tư cảm thấy bức xúc.

Trong các buổi livestream, nữ diễn viên liên tục khẳng định: "Tôi không bị điên, tôi chỉ muốn lên tiếng. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả, nhưng đúng là đúng, sai là sai".

Triệu Lộ Tư bị nhận định không thể đóng phim, chỉ lên mạng nói nhảm.

Không những vậy, Triệu Lộ Tư còn ám chỉ Ngu Thư Hân hại mình, làm dấy lên cuộc chiến giữa hai nhóm người hâm mộ. Triệu Lộ Tư gọi tác phẩm Hãy để tôi tỏa sáng là "cái thứ đó": "Cái thứ đó bao lâu rồi không chiếu, cũng không biết bao giờ chiếu, không biết có vấn đề ở đâu". Câu trả lời này bị đánh giá là thiếu tôn trọng với chính công sức của cô và đoàn phim. Cô cũng chia sẻ: "Các người không cần cấm hoạt động, tôi tự nghỉ".

Sau nhiều ngày livestream, Triệu Lộ Tư bị đánh giá có trạng thái tâm lý không ổn định, trở thành nghệ sĩ rủi ro khiến nhà đầu tư lo ngại. Từ ngôi sao hạng A, hiện tại Triệu Lộ Tư khó tìm dự án mới khiến nhiều người tiếc nuối.

Ngu Thư Hân bị lật tẩy quá khứ

Bắt đầu từ việc bị Triệu Lộ Tư ám chỉ đã có hành vi hãm hại đồng nghiệp, Ngu Thư Hân bị các nghệ sĩ như Triệu Chí Vỹ, Trương Hạo Nguyệt lên tiếng chỉ trích dẫn đến danh tiếng sụt giảm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, nhiều video trong quá khứ của Ngu Thư Hân bị cho là đang bắt nạt các bạn diễn như Đinh Vũ Hề, Vương Hạc Đệ, Chúc Tự Đan, Hứa Khải... liên tục bị nhắc lại. Ngu Thư Hân nhận nhiều chỉ trích vì luôn tỏ ra mình là trung tâm, chê người khác xấu, cướp lời đối phương, hành động lố thiếu tôn trọng các tiền bối như A Vân Ca, Phạm Vỹ...

Ngu Thư Hân bị đồng nghiệp bóc trần tính cách.

Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn lao đao vì những bê bối trong kinh doanh của gia đình. Cha mẹ cô có những khoản nợ khó trả, bị hạn chế tiêu dùng, tuy nhiên công chúng bắt gặp nữ diễn viên mua túi xách hàng hiệu bằng tiền mặt của cha. Dù Ngu Thư Hân khẳng định cô không liên quan tới các hoạt động kinh doanh của cha mẹ, nhưng khán giả vẫn chỉ trích nữ diễn viên.

Hồ Liên Hinh lộ video nóng

Hồ Liên Hinh sinh năm 2000, là ngôi sao được lăng xê mạnh, cô góp mặt trong các dự án truyền hình lớn như Thám tử phố Tàu, Nhân thế gian, Hồ yêu tiểu hồng nương, Thiếu niên bạch mã túy xuân phong.

Trong Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng thiên, Hồ Liên Hinh đảm nhận vai Đồ Sơn Dung Dung được đánh giá nổi bật không thua kém các đàn chị. Nữ diễn viên còn được Sohu bình chọn là một trong 4 tiểu hoa đán 10X có dung mạo xuất sắc nhất. Cô tốt nghiệp chính quy ngành Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương với vị trí thứ hai. Có thể nói Hồ Liên Hinh được kỳ vọng trở thành tiểu hoa đán nổi bật nhất lứa 10X trong tương lai.

Hồ Liên Hinh vừa có sắc vừa có tài, được lăng xê nhưng tự hủy hoại sự nghiệp vì ảnh nóng.

Song, Hồ Liên Hinh chỉ mải mê yêu đương rồi vướng bê bối tình ái. Tháng 5/2024, nữ diễn viên bị phát tán video nhạy cảm kéo dài 20 phút. Scandal đời tư gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Bê bối lộ video nóng ảnh hưởng lớn tới tên tuổi của nghệ sĩ trẻ như Hồ Liên Hinh, trong một năm qua cô cũng có tác phẩm lên sóng nhưng chẳng ai quan tâm.

Hoàng Dương Điền Điềm bị tẩy chay vì đôi hoa tai hàng hiệu

Hoàng Dương Điền Điềm sinh năm 2007 tại Thâm Quyến, theo học múa từ nhỏ. Cô đã tham gia hơn 30 tác phẩm trong đó có nhiều dự án truyền hình rất thành công giúp nữ diễn viên trở thành sao nhí được săn đón bậc nhất tại Trung Quốc.

Hồi tháng 5, trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba, Hoàng Dương Điền Điềm đeo đôi hoa tai được nhận diện là sản phẩm thuộc dòng cổ điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp GRAFF, với giá công bố khoảng 2,3 triệu NDT. Nữ diễn viên khẳng định mượn của mẹ, nhưng từ đó khiến công chúng nghi ngờ gia đình cô kinh doanh phi pháp. Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và bị điều tra.

Hoàng Dương Điền Điềm trở thành cái gai trong mắt khán giả vì gia thế có nhiều vấn đề.

Hiện tại, từ một sao nhí được khán giả yêu mến, Hoàng Dương Điền Điềm bị quay lưng. Mỗi khi cô xuất hiện liên tục có những chất vấn yêu cầu làm rõ những nghi vấn về sai phạm trong gia đình cô. Dù gia đình đã chia sẻ hoa tai đó là giả, công chúng không tin tưởng, tẩy chay cô.