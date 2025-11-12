Cú chuyển mình 'thầm lặng' của ngành F&B Việt Nam

Khi chi phí thuê mặt bằng leo thang và sức mua sụt giảm, ngành F&B Việt Nam chứng kiến một cuộc chuyển mình thầm lặng. Giữa những con phố vắng khách, hàng nghìn căn bếp nhỏ đang sáng đèn mỗi tối – Nơi những người trẻ viết lại hành trình kinh doanh bằng sự linh hoạt và sáng tạo.

Khi thị trường không còn “màu hồng”

Theo Vietnam Report, chỉ khoảng 30% doanh nghiệp F&B mới tồn tại được quá ba năm. Tiền thuê mặt bằng thường chiếm 20–30% doanh thu, đủ khiến nhiều quán nhỏ lao đao. Tại Hà Nội và TP.HCM, giá thuê trung tâm tăng tới 30%, một căn 50m² có thể “ngốn” 40–50 triệu đồng mỗi tháng. Khi sức mua giảm sau đại dịch, nhiều người buộc phải tìm một lối đi khác.

Trong bức tranh ấy, home bakery, cloud kitchen và F&B online nổi lên như lựa chọn đầy thông minh. Không cần mặt bằng lớn, không áp lực thuê nhân viên, mô hình này cho phép người trẻ bắt đầu với nguồn vốn nhỏ nhưng tiềm năng không giới hạn.

Chỉ trong năm 2024, tìm kiếm trên Google cho “home bakery” tăng 180%, “cloud kitchen” tăng 150%, “kinh doanh F&B online” tăng gần 200%. Những con số ấy cho thấy một xu hướng đang lan tỏa mạnh mẽ, khi thế hệ F&B mới không còn chạy theo hào nhoáng, mà chọn đi sâu vào chất lượng và trải nghiệm.

Không gian nhỏ, tiềm năng lớn

Minh Anh, 28 tuổi, chủ một tiệm bánh online ở Hà Nội, là một trong hàng ngàn người trẻ ấy. Cô bắt đầu với 15 triệu đồng để mua lò nướng, máy đánh trứng và một chiếc tủ nhỏ đặt trong góc bếp. 2 năm sau, tiệm bánh của cô đều đặn hơn 200 đơn mỗi tháng.

“Ban đầu mình làm bằng đam mê, nhưng dần hiểu ra kinh doanh phải tính bằng trải nghiệm của khách hàng” Minh Anh chia sẻ. Thời gian đầu, bánh thường bị khô và lạnh không đều, khiến cô trăn trở tìm cách khắc phục. Việc đầu tư vào tủ trưng bày chuyên dụng đã thay đổi tất cả giúp bánh kem giữ độ mềm xốp đến ba ngày, mousse và bánh lạnh vẫn tươi ngon đến năm ngày.

Nhờ đầu tư đúng thiết bị, cô cải thiện chất lượng sản phẩm, vận hành ổn định và hạn chế hao hụt đáng kể. Đó cũng là hướng đi của nhiều chủ quán trẻ hiện nay: Tập trung vào sản phẩm và hiệu quả, thay vì mở rộng quy mô quá sớm.

Tủ trưng bày là thiết bị hỗ trợ các đơn vị F&B nâng cao trải nghiệm khách, bảo quản bánh tốt

KDP Machinery đồng hành cùng giấc mơ khởi nghiệp F&B

Sự thành công của những tiệm bánh như Minh Anh không đến từ may mắn, mà từ những lựa chọn đúng. Trong đó, KDP Machinery đơn vị chuyên cung cấp thiết bị ngành F&B xuất hiện như một phần của hệ sinh thái F&B mới – Nơi công nghệ, thiết kế và vận hành cùng hướng đến hiệu quả và trải nghiệm.

● Công nghệ làm lạnh quạt gió tuần hoàn giữ nhiệt độ ổn định từ +2°C đến +8°C, giúp bánh luôn mềm mịn, chuẩn vị.

● Máy nén Embraco, Secop hoặc Donper vận hành êm ái, tiết kiệm điện lý tưởng cho kinh doanh tại nhà.

● Kính 2 lớp chống đọng sương, đèn LED nổi bật, mang lại hiệu ứng trưng bày bắt mắt khi chụp ảnh quảng cáo.

● Thiết kế thẩm mỹ, linh hoạt với kích thước từ 0,9 đến 1,5m, dễ dàng bố trí trong mọi không gian.

KDP Machinery áp dụng công nghệ kính chống đọng sương vào tất cả các dòng tủ trưng bày bánh

Nhờ tập trung vào hiệu suất và độ bền, tủ trưng bày bánh kem KDP Machinery nhanh chóng trở thành “trợ thủ” tin cậy của nhiều tiệm bánh và mô hình F&B online. Mỗi chi tiết đều được tối ưu để mang đến sự ổn định, giúp chủ kinh doanh an tâm về chất lượng, hạn chế hao hụt nguyên liệu và duy trì vận hành trơn tru mỗi ngày.

Thế hệ F&B mới không chạy theo quy mô, mà chọn tập trung vào chất lượng và trải nghiệm. Khi giới hạn về không gian được gỡ bỏ, thứ duy nhất cần vượt qua chính là sức sáng tạo. KDP Machinery tự hào đồng hành trên hành trình ấy – Nơi những đổi thay lớn bắt đầu từ những lựa chọn giản đơn nhưng đúng đắn.